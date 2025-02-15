У близнюків Дженніфер Лопес день народження цього року буде сумним: що сталося

Незабаром Дженніфер Лопес святкуватиме день народження своїх любих близнюків. 22 лютого Еммі та Максу виповнюється 17 років. І хоча любляча мама подбає про те, щоб у них був незабутній день, для підлітків ця подія також буде гіркою, пише видання Hellomagazine.

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Бо це буде перший рік, коли Еммі та Макс відзначатимуть іменини без свого вітчима Бена Аффлека та його трьох дітей: 19-річної Вайолет, 16-річного Фіна, та 12-річного Семюеля.

Джей Ло та Бен завершили розлучення після двох років шлюбу, і за цей час їхні діти, зокрема Еммі та Фін, дуже здружилися. Попри те, що Дженніфер і Бен більше не пара, вони подбали про те, щоб їхні діти все одно бачили один одного. Щобільше, сестра Джей Ло, Лінда Лопес, навіть відвідала Вайолет в університеті минулого року, опублікувавши їхнє фото на території Єльського університету.

Джей Ло також була в чудових стосунках з колишньою дружиною Бена Дженніфер Гарнер.

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Протягом останніх кількох місяців Дженніфер допомагала своїм дітям пережити розлучення і навіть подарувала близнюкам кошеня. Попри насичену кар’єру, для Джей Ло бути мамою завжди було пріоритетом.

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