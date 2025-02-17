Вночі російські безпілотники атакували кілька регіонів України, а українці влаштували переляк у Краснодарському краї рф (відео)

Ніч проти понеділка, 17 лютого, в Україні знов була «шахедною» — ворог розпочав атаку дронами-камікадзе напередодні увечорі. У багатьох регіонах повітряна тривога тривала майже всю ніч. Зокрема, в столиці вона тривала 5,5 годин.

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В ПС ЗСУ повідомили, що противник атакував 147-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (рф).

«Станом на 09:00 підтверджено збиття 83-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях. 59 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Київщина, Полтавщина та Запоріжжя.

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Так, на Київщині, за даними ОВА, наслідки атаки з повітря фіксуються в чотирьох районах.

В Київській області пошкоджено склади в двох населенних пунктах. Фото ДСНС

На Обухівщині пошкоджено три приватні будинки та два автомобілі, а у Вишгородському районі сталося загорання приміщення виробничого цеху. Пожежу оперативно ліквідували. Загоряння складского приміщення було й на Фастівщині — пожежу ліквідовано. А в Бориспільскому районі був пошкоджений приватний будинок.

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В Київській області наслідки атаки "шахедів" ліквідовують у чотирьох районах. Фото ДСНС

А очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що на обласний центр заходило 10 баражуючих боєприпасів. Вибуховими хвилями були, зокрема, пошкоджені складські приміщення, виникли пожежі.

Ближче до ранку з'ясувалося, що пошкодження вікон та дахів було зафіксовано у 15 багатоквартирних та 6 приватних будинках.

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Лунали вибухи й у Харкові. За словами мера Ігоря Терехова, ворог атакував Салтівський та Холодногірський райони.

«У Салтівському районі, за попередньою інформацією, удар прийшовся неподалік адмінбудівлі. Станом на зараз — без постраждалих. В адмінбудівлі та прилеглих будинках подекуди вибиті шибки. Ситуація уточнюється. У Холодногірському районі вже три людини звернулися за медичною допомогою через гостру реакцію на стрес», — зазначив він та додав, що у Холодногірському районі зафіксовано влучання «Шахеда» на території приватного будинку.

А в Сумах, за даними обласної ВА, внаслідок влучання ворожого ударного БпЛА пошкоджено приміщення СТО та автомобілі, які знаходились там. На щастя, люди не постраждали. Загалом цієї ночі ППО збила в області 8 ворожих дронів-камікадзе.

Ще 2 «шахеди» вночі знищили українські військові на Дніпропетровщині. Ворог також бив по Нікопольщині з артилерії. За словами керівника ОВА Сергія Лисака, у місті Марганець постраждали четверо людей — 64-річна жінка, а також чоловіки 22, 26 та 54 років. Один з потерпілих госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Росіяни били з артилерії по Марганцю. Фото Дніпропетровської ОВА

Поранення отримали четверо мешканців Марганця. Фото Дніпропетровської ОВА

«Понівечені навчальний заклад, адмінбудівля, промислове та комунальне підприємства, 8 магазинів, кафе, юридичний центр. Пошкоджені 8 багатоквартирних будинків і 4 приватні. Потрощені господарська споруда, гараж, авто. Зачепило лінію електропередач», — додав Лисак.

У Марганці пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура. Фото Дніпропетровської ОВА

Тим часом російське міноборони звітувало про «перехоплення та знищення 90 українських безпілотних літальних апаратів»: 38 БпЛА — над акваторією Азовського моря, 24 БпЛА — над територією Краснодарського краю, 15 — БпЛА над територією окупованого рф Криму Крим, 7 — БпЛА над територіями Ростовської та Курської областей та по одному БпЛА — над територіями Брянської та Білгородської області. Також заявляється про збиття ракети «Нептун-МД» над акваторією Азовського моря.

Губернатор Краснодарського краю рф Веніамін Кондратьєв заявляв про «падіння уламків у селищі Ільському Сіверського району», де нібито були вибиті вікна у 12 будинках. Тим часом російські пабліки пишуть про «спробу атакувати» Ільский НПЗ.

Нагадаємо, що днями ворог спрямував ударні БпЛА на критичну інфраструктуру України. Зокрема, у Миколаєві було завдано удару по ТЕЦ, внаслідок чого без тепла залишилися 100 тисяч мешканців. Також росіяни поцілили дроном-камікадзе з фугасною бойовою частиною по об'єкту «Укриття» в Чорнобильській зоні.

Фото Запорізької ОВА

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