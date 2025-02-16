Воюють підло проти мирних людей: Зеленський про удар ворога по Миколаєву

Російські військові завдали удару по Миколаєву, в разультаті якого багато людей залишились без опалення. Про це заявив президент Володимир Зеленський.



«Сьогодні більше ста тисяч людей у Миколаєві залишились без опалення внаслідок удару російського „шахеда“ по критичній інфраструктурі міста. Звичайне українське місто, звичайна цивільна інфраструктура», — наголосив президент.

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Глава держави зауважив, що сьогоднішній удар не мав жодного відношення до бойових дій та ситуації на фронті. Зеленський наголосив, що даний удар ще раз доводить, що росіяни воюють саме проти людей та проти життя в Україні.

«І воюють підло, не збавляючи тиску. Так не роблять ті, хто дійсно хоче відновлення миру та готується до перемовин», — наголосив глава держави.

Президент пояснив, що нині на місцях активно працюють ремонтні бригади, щоб повернути Миколаєву опалення.

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«Будемо й надалі працювати разом з партнерами, щоб зміцнити захист від таких ударів. І так само активно треба працювати на всіх рівнях усім партнерам між собою, щоб не дозволити росії затягнути цю війну чи зробити загрозу життю постійною. Треба дотискати росію до миру», — підкреслив він.

Зеленський також згадав про нещодавній удар «шахеда» по укриттю на Чорнобильській АЕС. Також він зауважив, що цей удар по Миколаєву та й усі інші подібні російські удари мають призводити до сильної реакції та взаємодії усіх партнерів, а також до спільної роботи заради примусу Росії до миру.

Нагадаємо, що в ніч на 16 лютого росіяни атакували дронами Миколаїв. Близько 1:00 у місті пролунали вибухи. Пізніше місцева влада підтвердила удар по місту та уточнила, що російський дрон атакував об'єкт критичної інфраструктури. Там виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Внаслідок атаки травмовано чоловіка 1960 року народження, його госпіталізували. Також повідомлялось, що частина Миколаєва залишилася без тепла внаслідок атаки окупантів.

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Фото t. me/V_Zelenskiy_official

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