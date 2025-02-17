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По всій Україні введено екстрені відключення електрики

9:31 17 лютого 2025
Укренерго запровадила ГАВ 17 лютого. Фото Pixabay

Компанія «Укренерго» знов повідомила про застосування аварійних відключень електроенергії 17 лютого через російські атаки на енергооб 'єкти.

«Першочергово відключаються промислові споживачі та бізнес. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго)», — попередили в компанії та додали, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

Так, в ДТЕК заявили про введення екстренних відключень у Києві, на Київщині та Дніпропетровщині. На Сумщині графіки аварійних відключень, як зазначають в «Сумиобленерго», введені о 08:30, наразі вони діють для 1 та 2 черг споживачів. Також для двох черг ГАВ введені й на Полтавщині, повідомляє «Полтаваобленерго».

Нагадаємо, що в лютому «Укренерго» вже кілька разів вводило графіки аварійних відключень. Причиною стали як російські обстріли, так і похолодання, яке прийшло в Україну.

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Фото Pixabay

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