По всій Україні введено екстрені відключення електрики

Компанія «Укренерго» знов повідомила про застосування аварійних відключень електроенергії 17 лютого через російські атаки на енергооб 'єкти.

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«Першочергово відключаються промислові споживачі та бізнес. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго)», — попередили в компанії та додали, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

Так, в ДТЕК заявили про введення екстренних відключень у Києві, на Київщині та Дніпропетровщині. На Сумщині графіки аварійних відключень, як зазначають в «Сумиобленерго», введені о 08:30, наразі вони діють для 1 та 2 черг споживачів. Також для двох черг ГАВ введені й на Полтавщині, повідомляє «Полтаваобленерго».

Нагадаємо, що в лютому «Укренерго» вже кілька разів вводило графіки аварійних відключень. Причиною стали як російські обстріли, так і похолодання, яке прийшло в Україну.

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Фото Pixabay

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