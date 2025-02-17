ЗСУ знищили новітній ЗРК вартістю 135 млн дол.: про що це свідчить

Через величезні втрати окупанти кидають на передову не тільки саморобну зброю, а й новітню техніку, прийняту на озброєння всього 5 років тому. Йдеться про зенітно-ракетний комплекс С-350 «Витязь», куди більш рідкісний, але дорогий виріб, вартістю 135 млн дол.

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На це звернув увагу військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Цей комплекс потрапляє у фокус уваги рідко, а тим часом, це справді болюча втрата для окупаційної армії.

За словами експерта, ще в 1990—2000-х у рф зрозуміли, що концепцію побудови ще радянського ППО спіткав крах, і її намагалися переформатувати. У результаті прийшли до ідеї створення дальнього радіусу прикриття із зенітно-ракетних полків, озброєних комплексами великого радіусу дії С-300/400 і малого радіусу дії ЗРПК «Панцир-С1» або ЗРК «Тор-М2».

Але при цьому залишалися прогалини — сліпі зони, між комплексами малого і великого радіусу дії, які спочатку намагалися перекривати МіГ-31, але сама росія їх не виробляє, і їхній ресурс стрімко зношується. І для вирішення проблеми сліпих зон було створено С-350 «Витязь».

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«Але, після того як в Україні було, тільки згідно з верифікованими даними, знищено/пошкоджено/затрофовано 27 ЗРПК „Панцир-С1“, а за непідтвердженими — понад пів сотні, для прикриття С-300/400 РВВ почали активно тягти непризначені для цього функціоналу, унікальні та дорогі С-350», — резюмує Олександр Коваленко, кажучи про безпорадність та слабкодухість російської ППО.

Тим часом росіяни створили новітній ЗРК — «Крона-Э», який хочуть спробувати продати на експорт.

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