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Спорт

У росії футболіст отримав тюремний термін через дівчину

16:12 17 лютого 2025
Дмитро Малихін

Футболіста команди третього за силою дивізіону чемпіонату росії курського «Авангарда» Дмитра Малихіна засуджено до двох років колонії загального режиму рішенням Кіровського районного суду Курська, повідомляє тасс. Раніше ексфутболіста збірної росії засудили до дев'яти з половиною років в'язниці за збут наркотиків, а незабаром він загинув на війні в Україні .

Згідно з матеріалами справи, увечері 22 травня 2024 року Дмитро Малихін перебував поряд із багатоповерховим будинком на вулиці Маяковського. Він висловив претензії 46-річному потерпілому, з яким мешкав в одному будинку, що той напередодні образив його дівчину. Малихін запропонував принести їй вибачення в їхній квартирі, але потерпілий відмовився. Тоді футболіст ударив його кулаком в обличчя, а потім у область ребер, завдавши тяжкої шкоди здоров'ю чоловіка.

У ході судового засідання 24-річний півзахисник визнав свою провину. Захист просив умовний термін, але суд засудив гравця до двох років колонії. Дмитра Малихіна взяли під варту просто у залі суду.

До речі, ще до вироку суду Дмитро Малихін виплатив жертві 350 тисяч рублів (3800 доларів) як компенсацію моральної шкоди.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіста збірної росії розвела на величезні гроші колишня дружина-шахрайка.

Фото ФК «Авангард»

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