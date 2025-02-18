Сценка з «побиттям ТЦК»: педагог-організатор написала заяву на звільнення

Після того, як у Мережі з'явилося відео скандальної «сценки» в якій учні старших класів зображають побиття захисника, вдягнутого у «піксель» (ймовірно, співробітника ТЦК), освітяни терміново кинулися «спасати честь мундиру».

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Спочатку міністр освіти Оксен Лісовий висловив в Facebook подив ситуацією і зауважив, що шокований, по-перше, зневагою до військових, по-друге, тим, що вчителі, які й готували сценку разом з учнями, не зупинили її (чи самих акторів-розбишак) і дозволили зневагу до військових на сцені.

«Відео, на якому учні київської школи розігрують сценку, де демонструють відверту зневагу до „військового“, є ганебним і неприпустимим… Мені особисто дико, що жоден із тих, хто брав участь у підготовці та безпосередній участі в цій сцені, не відчув спротиву», — зауважив Лісовий у дописі.

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Міністр дав доручення провести внутрішнє розслідування, відібрати в усіх причетних пояснення щодо огидної вистави. А згодом, коли стане зрозуміло, хто таки несе відповідальність — ухвалити «відповідні рішення» (відтак, покарати адміністративно, або й звільнити тих, хто дотичний до вичитки сценарію, репетицій та взагалі — появи школярів на сцені).

Згодом на зв'язок вийшла директорка загальноосвітньої київської школи № 309 Ольга Тимошенко. За її словами, вона попередньо передивлялась цей виступ і такої кінцівки там не було. Діти ж сказали, що це була саме їхня ініціатива.

Директорка припускає, що педагог-організатор знала про такий варіант закінчення, оскільки школярі репетирували декілька варіантів завершення вистави. Втім, Тимошенко додає, що її особисто не попереджали про такий варіант виступу.

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За словами директорки, буде вжито ще багато заходів і розмов із дітьми. Зокрема сьогодні до дітей завітають представники ТЦК. Також, за її словами, педагог-організатор вже написала заяву про звільнення.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно засновниця ГО «Центр підтримки аеророзвідки» Марія Берлінська поділилася думками щодо скандалів навколо ТЦК.

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