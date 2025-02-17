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Суспільство та люди

«Усім нам — величезна жирна „двійка“. Але війна „двійок“ не ставить…»: у мережі скандал через спектакль у київській школі

19:39 17 лютого 2025
Київська школа потрапила у скандал через спектакль про ТЦК

В Україні, де триває загальна мобілізація, в Києві в школі № 309 старшокласники розіграли на сцені побиття працівника ТЦК. Про це розповів начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

«Київ, школа 309. Наш час. Коли в шкільних стінах діти грають у вистави про війну, це може бути способом осмислення трагедії. Але коли в сценарії з’являється сцена побиття українського військовослужбовця — це вже симптом серйозної проблеми. Це не мистецтво і не виховання, а криза розуміння, хто ворог і хто захисник. Як ми дійшли до того, що мобілізація — необхідний крок для виживання країни—став предметом висміювання на рівні шкільних заходів? Чи не тому, що дорослі самі розганяють наратив про „злочинний ТЦК“, поки справжні злочинці сидять у кремлі? Війна не прощає помилок, і однією з найбільших є підміна понять. І якщо в головах українських дітей український військовий — ворог, а „втащити“ йому — прояв героїзму, то всім нам — величезна жирна „двійка“. Але війна „двійок“ не ставить…» — написав він.

Саранцев оприлюднив відео вистави, під час якої один із хлопців «нокаутував» «військкома», після чого інші під сміх у залі відтягли лежачого «без свідомості» «працівника ТЦК» за куліси.

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Водночас у Дарницькій РДА повідомили, що для розслідування інциденту у ЗОШ № 309 створена комісія.

«З метою розслідування факту, зафіксованого під час проведення святкового заходу у школі № 309, де учні на шкільній виставі продемонстрували театралізоване побиття представника ТЦК — управлінням освіти Дарницької райдержадміністрації створена комісія. За результатами роботи комісії буде надана відповідна оцінка даного випадку», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно засновниця ГО «Центр підтримки аеророзвідки» Марія Берлінська поділилася думками щодо скандалів навколо ТЦК.

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