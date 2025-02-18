«До біса Трампа та його довбану нібито мирну угоду»: реакція американських добровольців, які воюють разом із ЗСУ

Сьогодні американці складають чи не найбільшу частину з усієї кількості іноземних добровольців у ЗСУ. Зокрема, добровольці, які сьогодні воюють разом з Силами оборони України, виступили проти мирних ініціатив президента США Дональда Трампа у переговорах з російським правителем владіміром путіним. Вони наголошують, що майбутнє нашої держави не повинно бути бізнес-угодою, пише The Telegraph.

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«До біса Трампа і його довбану нібито мирну угоду, — заявив ветеран війни в Іраку та командир одного з найбільших добровольчих підрозділів іноземців в Україні Chosen Company Раян О’Лірі. — Будь-яка мирна угода в кінцевому підсумку залежить лише від українців, які мають бути залучені безпосередньо до переговорів. Ні Трамп, ні його адміністрація не повинні впливати на те, чим закінчиться війна. Це повинні сказати тільки солдати та український народ, а не якийсь осел і члени його кабінету, які сидять у своїх білих огороджених будинках та на полі для гольфу».

За час повномасштабного вторгнення росіян в Україну на фронті загинули щонайменше 50 добровольців зі США. Їхні побратими наголошують, що поступки, які пропонує Трамп, є зневагою до цих жертв, а також загиблих українських військових.

«Я боюся, що він вимагатиме багатьох поступок від України, але не вимагатиме жодних від росії, і не буде жодних гарантій безпеки, щоб зупинити путіна, який може переозброїтися та знову вторгнутися, — висловив свою думку ветеран Іраку з Алабами Алекс Друке, який у червні 2022-го потрапив у полон рф. — Моя порада Україні: боротися до останньої жінки та дитини, тому що путін все одно зітре Україну з карти світу. Я кажу це, навіть якщо мені доведеться повернутися й боротися самому».

Нагадаємо, поки що у США, які будуть посередником у переговорах, немає власного бачення кінцевої мирної домовленості між Києвом та москвою. Проте команда Трампа вже практично попередила Україну, що вступ у НАТО та повернення до кордонів 2014-го — це нереалістичний сценарій. Але там наголошують, що завдання США сьогодні — домогтися довготривалого миру. Келлог під час конференції у Мюнхені офіційно взяв 180 днів для того, аби посадити Київ та москву за стіл переговорів. Він пообіцяв, що слабкої мирної угоди для нашої держави не буде, додаючи, що на поступки повинні будуть піти обидві сторони.

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Раніше повідомлялося, що США вимагає, аби зброю та війська для підтримки України надала Європа.

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