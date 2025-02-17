Зброю та війська для підтримки України має надати Європа: вимоги США

США звернулися до європейських столиць з проханням надати детальні пропозиції щодо озброєння, миротворчих сил та заходів безпеки, які вони могли б надати Україні як частину будь-яких гарантій безпеки для завершення війни з росією, пише Financial Times (FT). Запит був надісланий днями до європейських столиць, розповіли FT чотири західні чиновники, ознайомлені з документом. Це сталося після того, як європейські лідери заявили, що хочуть взяти участь у переговорах Трампа з путіним.

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Президент Франції Еммануель Макрон запросив обраних європейських лідерів на саміт у Парижі вже 17 лютого, щоб обговорити, як Європа може посилити підтримку України, викликану висловлюваннями американських чиновників щодо мирного процесу.

Вашингтон має намір за допомогою анкети, яку Державний департамент США розіслав урядам, з'ясувати готовність Європи захистити Київ після мирного врегулювання, а також «ціну, яку Європа готова заплатити в обмін на участь у переговорах з москвою», йдеться у статті.

Державний департамент запросив детальну інформацію про військову техніку, яку європейські столиці зможуть надати, а також про кількість військових бригад, які вони будуть готові розгорнути, повідомили офіційні особи.

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«У телеграмі поставлена низка загальних питань», — сказав американський чиновник і додав, що в ній міститься запит на конкретні пропозиції або ідеї щодо того, як могла б виглядати система безпеки на чолі з Європою.

Марк Рютте, генеральний секретар НАТО, зазначив, що, незалежно від запиту США, європейські країни повинні чітко розуміти, як саме вони можуть активізувати свої зусилля.

«Я чую, як європейські країни скаржаться на те, що вони не відразу отримали місце за столом переговорів, — сказав Рютте. — Мій аргумент полягає в тому, що спочатку організуйтеся разом, проведіть дебати і … подумайте про те, яким може бути європейський внесок».

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Раніше повідомлялося, що генсек НАТО вважає, що «ми маємо готуватися до війни».

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