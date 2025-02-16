Нерозумно: представник Трампа заявив, що Європа не братиме участі у переговорах про закінчення війни

Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог, який раніше повідомив, що президент США готовий подвоїти санкції проти рф, під час Мюнхенської конференції заявив, що Україна буде присутня за столом переговорів. Й про зворотне не може бути й мови.

ВІДЕО ДНЯ

«Представників Європи за столом переговорів не буде. Нерозумно було б говорити, що в цьому процесі не буде України» — сказав він.

Келлог нагадав, що повномасштабна війна в Україні триває вже третій рік і його можуть критикувати, але факт є фактом — Дональд Трамп успадкував цю війну.

«Наша мета — не довести її до загибелі кожного українця. Ми не будемо повторювати „Мінськ“. США продовжать фінансувати Україну, ми хочемо зупинити вбивства», — сказав спецпредставник американського президента.

РЕКЛАМА

Також Кіт Келлог додав, що бере 180 днів, щоб залучити всі сторони, аби кінець війни в Україні настав раніше, ніж через рік.

«США зацікавлені у тому, аби зупинити війну якнайшвидше. Ми стурбовані кількістю втрат. Трамп каже, що має бути довготривалий мир. Але треба забезпечити український суверенітет, Україна повинна бути захищена у своїх правах», — запевнив Келлог.

Водночас очільник Пентагону Піт Гегсет заявляв, що Україна має відмовитись від членства в НАТО та оккупованих територій, за що був розкритикований американськими політиками. А європейські союзники України жорстко критикують Трампа за перговори з кремлівським диктатором.

РЕКЛАМА

80

Читайте нас у Facebook