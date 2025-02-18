Приречені на голодну старість? «Пенсійний калькулятор» показав майбутню пенсію багатьох українців у 2025 році

Поки народні обранці шукають шляхи підвищення пенсій до більш-менш пристойного рівня, багато хто з українців, хто виходить на заслужений відпочинок у 2025 році, можуть зіштовхнутись з тим, що їхні виплати не будуть досягати навіть рівня «мінімалки». Про це йдеться в матеріалі «Телеграфу».

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«Чоловік, який отримував не більше 9 тисяч гривень зарплати, у 2025 році не розраховуватиме на високу пенсію. Те саме стосується й українців, які мають ще нижчі зарплати», — пишуть автори статті.

Для подібних висновків журналісти дійшли після використання «пенсійного калькулятора», використовувати який заохочують у ПФУ.

За приклад суми заробітної плати вони взяли 7 тисяч гривень — звичайно, в багатьох містах вона набагато вища, але досвід показує, що все може бути і навпаки — особливо якщо роботодавець змушує робітників погоджуватись на офіційну «мінімалку» з метою «оптимізації» оподаткування.

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Розрахунки журналістів показали, що у випадку, коли заробітна плата 60-річного чоловіка не перевищувала 7 тисяч гривень, і він має 32 роки страхового стажу та хоче вийти на пенсію у 2025 році, то у лютому йому нарахують 2454 гривні.

Водночас 60-річна жінка, яка у 2025 році з 32 роками страхового стажу та зарплатою в 7 тисяч гривень матиме право на 2489 гривень.

«Фактично пенсія може бути й вищою, оскільки ці суми не враховують усі можливі доплати та надбавки, а також належність до певних пільгових категорій», — попереджають журналісти.

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Нагадаємо, що фахівець з пенсійних питань вважає, що краще не «відкладати» вихід на пенсію до 65 років, як це радять в ПФУ. Адже при базовій виплаті у розмірі 7 тисяч гривень при виході на відпочинок не в 60, а в 65 років, пенсія зросте на 45% й становитиме вже 10 150 гривень. Водночас людина протягом п'яти років недоотримає 420 тисяч гривень виплат. Також він назвав інші способи підвищення пенсій — і всі вони законні.

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