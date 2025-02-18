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«Зливав» ворогу дані про ексзасуджених, що погодились воювати за Україну: на Київщині затримано агента росії

14:07 18 лютого 2025
Затримання російського агента, фото СБУ

На Київщині СБУ затримала російського агента, який «зливав» окупантам інформацію про колишніх ув’язнених, які наразі воюють у лавах штурмових підрозділів Сил оборони на передовій.

За даними СБУ, зрадником виявився керівник відділення соціально-виховної і психологічної роботи однієї з виправних колоній столичного регіону.

Росіяни планували використати цю інформацію для встановлення локацій Сил оборони та спроб вербування українських воїнів. Найбільше їх цікавили персональні дані про осіб, що були засуджені, дати їх звільнення від покарання, а також назви військових частин, де вони виконують бойові завдання.

Щоб отримати розвіддані, агент використовував свій доступ до службової документації, яка стосувалася особистих відомостей про колишніх увʼязнених, їхніх характеристик та подальшого розподілу на фронт.

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За даними слідства, в обмін на співпрацю окупанти обіцяли своєму агенту «евакуацію» до тимчасово окупованого Луганська, звідки він приїхав на Київщину у 2014 році.

Правоохоронці задокументували підривну діяльність фігуранта і затримали його на гарячому, коли він намагався відправити агентурний «звіт» до фсб.

Під час обшуків у затриманого вилучено 5 мобільних телефонів та змінні сім-карти, які він використовував для конспіративного зв’язку зі своїм російським куратором.

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Зраднику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями на Донеччині СБУ затримала рецидивіста-«сплячого» агента росії, який шпигував за оборонцями Покровська.

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