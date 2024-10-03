Був у шоці: Святослав Вакарчук вразив несподіваним дуетом

Популярні співаки — лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук та YAKTAK — обʼєдналися задля запису спільної композиції. Пісня «На нічному небі» — це поєднання двох хітів: «На небі» «Океану Ельзи» та «Уночі» YAKTAK.

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Ідея для такої нестандартної пісні народилась після несподіваного спільного виступу Святослава Вакарчука та YAKTAK на сцені музичного фестивалю, де артисти виконали композиції один одного. За словами артистів, «На нічному небі» — діалог між поколіннями української сцени, який підкреслює силу музики та її здатність об'єднувати, рухати вперед та надихати.

«Раніше ми дуже часто грали пісні „ОЕ“ в компаніях під гітару, — поділився спогадами YAKTAK. — Пам'ятаю, в ті моменти я уявляв, як колись познайомлюся зі Святославом Вакарчуком і, можливо, заспіваю разом із ним. Цього літа, на „Атласі“, Святослав був на нашому виступі, і ми експромтом заспівали разом. Сказати, що я був у шоці — це не сказати нічого. Тож ми вирішили увіковічнити цю синергію».

«Прямо у сердечко», — поділилися враженнями під відео.

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«Дві найкращі пісні зібралися в одну, — прокоментували шанувальники співаків. — Вийшла дуже крута пісня».

«Це просто бомба! Бажаю вам успіху. Слава Україні», — додали під відео.

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Нагадаємо, раніше популярні музиканти переспівали хіт «Океана Ельзи» «Той день».

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