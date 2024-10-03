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Шоу-бізнес

Був у шоці: Святослав Вакарчук вразив несподіваним дуетом

13:57 3 жовтня 2024
Святослав Вакарчук та YAKTAK

Популярні співаки — лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук та YAKTAK — обʼєдналися задля запису спільної композиції. Пісня «На нічному небі» — це поєднання двох хітів: «На небі» «Океану Ельзи» та «Уночі» YAKTAK.

Ідея для такої нестандартної пісні народилась після несподіваного спільного виступу Святослава Вакарчука та YAKTAK на сцені музичного фестивалю, де артисти виконали композиції один одного. За словами артистів, «На нічному небі» — діалог між поколіннями української сцени, який підкреслює силу музики та її здатність об'єднувати, рухати вперед та надихати.

«Раніше ми дуже часто грали пісні „ОЕ“ в компаніях під гітару, — поділився спогадами YAKTAK. — Пам'ятаю, в ті моменти я уявляв, як колись познайомлюся зі Святославом Вакарчуком і, можливо, заспіваю разом із ним. Цього літа, на „Атласі“, Святослав був на нашому виступі, і ми експромтом заспівали разом. Сказати, що я був у шоці — це не сказати нічого. Тож ми вирішили увіковічнити цю синергію».

«Прямо у сердечко», — поділилися враженнями під відео.

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«Дві найкращі пісні зібралися в одну, — прокоментували шанувальники співаків. — Вийшла дуже крута пісня».

«Це просто бомба! Бажаю вам успіху. Слава Україні», — додали під відео.

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Нагадаємо, раніше популярні музиканти переспівали хіт «Океана Ельзи» «Той день».

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