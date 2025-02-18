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Наступний Холостяк: у мережі назвали майбутнього героя романтичного реаліті

17:20 18 лютого 2025
Ектор Хіменес-Браво та Олександр «Терен» Будько

Популярний шеф-кухар, постійний суддя проєкту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво здивував своєю відвертістю. Наслідуючи новий тренд у мережі, Ектор офіційно визнав себе холостяком та заявив, що шукає «файну україночку». Про це Ектор повідомив на своїй сторінці у соціальному додатку, опублікувавши офіційне підтвердження статусу холостяка у «Дії».

«Так, вирішив я, значить, теж бути в тренді, — підписав фото сертифікату неодруженого Ектор. — Файна україночка — знайдись».

Світлина та заява Хіменеса-Браво викликали неабияку хвилю коментарів у мережі. Більшість підписників вважає, що Ектор — кращий наступний герой проєкту «Холостяк». Це підтвердив і ведучий романтичного реаліті Григорій Решетнік.

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«Екторе, вам потрібно на проект „Холостяк“, перегляди порвуть всім екрани», — заявили у мережі.

«Це був би перший „Холостяк“, який би я подивилася», — зізналися у коментарях.

«Все! Забираємо», — написав Григорій Решетнік та додав символічну троянду проєкту.

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«Ох, комусь пощастить отримувати смачні сніданки у ліжко», — зауважили у дописі.

«Ми знайшли нового учасника для вашого проєкту „Холостяк“, — звернулися до Решетніка. — Рейтинги будуть зашкалювати».

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«Наступний холостяк», — коротко написали шанувальники.

Нагадаємо, колишня пара 13-го Холостяка зі скандалом розірвала стосунки.

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