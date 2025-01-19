Як без проблем зі здоров’ям пережити зиму: лікар дав корисні поради

Зима піддає нас випробуванням: короткий день, низька температура, мороз і вітер шкодять шкірі рук та обличчя… Не дивно, що нам часто просто хочеться згорнутися клубочком під ковдрою та з’їсти щось солодке. Але якщо ви хочете пережити зиму конструктивно і без шкоди для здоров'я, скористайтеся порадами фахівця, пише видання Poradnik Zdrowie.

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Чому варто робити зігрівальну зимову детоксикацію (носити теплий одяг удома і на вулиці)? За словами польського доктора Алехандро Юнгера, список переваг справді довгий. Зимова детоксикація — це спосіб тримати свою вагу в нормі, а взимку ми зазвичай перекушуємо, споживаємо більше калорій тощо. Крім того, зігрівальний детокс допомагає підтримувати кращий імунітет, а, як відомо, у цей період заразитися легко.

Ще одна перевага зігрівальної зимової детоксикації — додаткова енергія, яка підтримуватиме нас у хорошій формі до весни.

Крім того, носити теплий одяг як удома, так і на вулиці — це спосіб почуватися комфортніше. Велике значення мають тканини, з яких шиють одяг. Бавовняний є оптимальним, оскільки він дозволяє шкірі дихати та потіти — і це один зі способів детоксикації нашого організму.

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Не забувайте, виходячи з дому, вдягти теплі шкарпетки, а вдома — теплі капці. Це не тільки часто стильне доповнення до вашого зимового гардероба. Це також і, можливо, в першу чергу, спосіб зігрітися, оскільки ми можемо втратити значну частину тепла через недостатньо захищені кінцівки.

Взимку доктор Алехандро Юнгер рекомендує приймати гарячий і тривалий душ. Інша ідея полягає в регулярному відвідуванні сауни, яка є відмінним розігрівом, а також може допомогти відновити м’язи після тренування. Вважається, що регулярне відвідування сауни позитивно впливає на імунну систему і знімає стрес. Іншим корисним досвідом для здоров’я може бути чергування між крижаною печерою або прийняттям ванни в крижаній воді, а потім відвідуванням сауни.

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Крім того, гарною ідеєю для зігрівання є вживання гарячих чаїв і трав’яних настоїв. Холодні закуски та напої варто замінити теплими, наприклад, супами.

Також варто провести детоксикацію організму взимку, уникаючи оброблених продуктів, цукру, солі, алкоголю та кофеїну. Хороші харчові звички, вироблені взимку, можна успішно продовжити навесні.

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Кімнати варто опалювати (але не перегрівати), а особливо приємно провести час біля каміна, якщо він у вас є.

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