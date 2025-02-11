Не впадайте у відчай: як виробити корисні для здоров’я звички та скільки часу на це знадобиться

Корисні звички надзвичайно важливі для підтримки здоров’я нашого тіла. Всупереч поширеній думці, вироблення таких звичок займає більше ніж 21 день, стверджують австралійські вчені. Тому, якщо комусь важко виконати новорічні обіцянки, вони не повинні впадати у відчай занадто швидко, наголошують фахівці, пише poradnikzdrowie.pl.

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Науковці з Університету Південної Австралії проаналізували дані, зібрані під час 20 різних досліджень, які стосувалися розвитку здорових звичок, таких як регулярна фізична активність, здорове харчування, використання зубної нитки та пиття води. Загалом в цих дослідженнях взяла участь 2 601 людина.

Виявилося, що нові звички починають формуватися в середньому протягом приблизно двох місяців — тобто від 59 до 66 днів, але цей час сильно відрізнявся в окремих респондентів і коливався від 4 до 335 днів.

Вироблення здорових звичок має важливе значення для нашого довгострокового добробуту, але сформувати ці звички та позбутися нездорових може бути важко, заявив провідний автор статті доктор Бен Сінгх. Він додав, що на початку року багато людей ставлять перед собою цілі та будують на найближчі місяці плани, такі як підвищення фізичної активності, зменшення споживання цукру або вибір кориснішого харчування.

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І хоча поширена думка, що для формування таких звичок потрібен лише 21 день, це твердження не ґрунтується на наукових доказах. Тому, на думку лікаря, людям, які хочуть змінити свою поведінку, бути здоровішими, важливо не опускати руки після «чарівних трьох тижнів».

«Коли ви намагаєтесь виробити нову здорову звичку, багато факторів можуть вплинути на успіх, зокрема, те, як часто ми виконуємо нову діяльність, як довго ми це виконуємо та чи подобається нам це», — пояснив доктор Сінгх.

Ми маємо більше шансів запровадити нову звичку, наприклад, якщо включити її у свій ранковий розпорядок і коли вона приносить нам радість. Також важливо адаптувати стратегію створення нової звички до наших повсякденних обов’язків і спланувати, як ми можемо зробити її постійною. Це допоможе забезпечити успіх.

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На думку дослідників, ці результати можуть допомогти інформувати ініціативи громадської охорони здоров’я, які ефективніше впливатимуть на зміни поведінки та звичок щодо здоров’я у суспільстві. Це допоможе запобігти розвитку хронічних захворювань, таких як ожиріння, діабет і серцево-судинні захворювання.

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