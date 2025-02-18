Небезпечно як ніколи: експерт відзначив зростаючу небезпеку для ЗСУ на передовій

Окупанти продовжують покращувати деякі найбільш вдалі зразки свого озброєння, насамперед БпЛА. Разом зі зростанням кількості їх застосувань для українських бійців настають дуже непрості часи.

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На це звернув увагу військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. За його словами, зростання застосування дронів помічається як у сегменті простих і дешевих fpv-дронів, так і дорожчих і рідкісніших баражуючих боєприпасів типу «Ланцет» і «Молнія».

Так, за першу половину лютого було застосовано 7500 fpv-дронів, що є надмірно високим показником, а абсолютний рекорд в один із днів — понад 1000 одиниць. На думку експерта, це пояснюється недотриманням Китаєм власного ж обмеження, з вересня 2024 року, на постачання продукції подвійного призначення.

«Українським волонтерам дедалі складніше отримувати цю продукцію з Китаю, а в росії час від часу фіксуються рекорди її застосування. З усього вищевикладеного не здивуюся в тому, що в лютому 2025 року буде встановлено абсолютний рекорд застосування fpv-дронів російськими окупантами. Судячи з усього, показник за місяць перевищить 14 тисяч, а середній показник за добу становитиме 500 одиниць», — зазначає експерт.

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Також Олександр Коваленко відзначає і зростання показників за кількістю застосування баражуючих боєприпасів «Ланцет» і дронів-камікадзе «Молнія». Так, раніше «Ланцети» застосовували в середньому 2−3 рази на добу, то зараз це близько 10 одиниць і понад 100 штук за першу половину лютого, що в 2 рази більше, ніж у середньому за минулі місяці.

Зростає і кількість застосованих РОВ дронів-камікадзе «Молнія» — за першу половину лютого це близько 200 одиниць. Цей дрон-камікадзе являє собою найпростіший і максимально дешевий виріб, здатний долати 50 кілометрів і нести бойове навантаження, яке можна порівняти з мінами ТМ-62, ПТМ, кумулятивними зарядами КЗ-6 і термобарами від РПО-А «Шмєль». Разом зі зростанням застосування fpv-дронів загрози з повітря для ЗСУ максимально каталізуються, підкреслює експерт.

«Зрозуміло, таку активізацію я насамперед пов'язую зі спробою РВВ максимально посилити переговорні позиції росії, імітуючи безмежність своїх можливостей у зоні БД в Україні. Уся активізація РОВ за останній тиждень спрямована саме на це, тому і задіяні зараз ті ресурси, які не тільки збиралися і накопичувалися, а й були в наявності постійно за рахунок стабільного виробництва», — резюмує Олександр Коваленко.

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Тим часом у Міноборони України заявили про початок виробництва власних FPV-дронів на базі одного з державних підприємств.

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