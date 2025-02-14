Став ще небезпечнішим: ворог покращив свій дрон, який здатен завдавати ЗСУ важких втрат

Щодня прифронтові регіони України зазнають ударів безпілотників, серед яких виявляються і дуже небезпечні БПЛА на кшталт «Молнія». Але крім тилу, вони активно б'ють по Силах оборони України і постійно вдосконалюються.

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Про це повідомляє військовий оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко. Експерт зазначає, що російські БПЛА «Молнія-2» отримують імпровізовані бойові частини, тепер у вигляді РПО-А «Шмель».

РПО-А «Шмель» — це реактивний піхотний вогнемет, який використовує заряди з термобаричною гранатою, чия потужність еквівалентна приблизно вибуху 152-мм снаряда, але сам вогнемет важить набагато менше і набагато дешевше. Раніше на «Молнія-2» у вигляді різних бойових частин ставили кумулятивні заряди КЗ-6, протитанкові міни як ТМ-62, так і ПТМ.

«З урахуванням того, що „Молнія-2“ це гранично простий, практично кустарний дрон, зібраний з гуано та палиць, але має дальність польоту до 50 км, можливість розміщення на ньому такого розмаїття БЧ робить його не менш небезпечним, ніж той самий „Ланцет“. Принаймні за стаціонарними цілями поки що — так», — говорить про небезпеку таких БПЛА експерт.

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За словами Олександра Коваленка, окупанти шукають шляхи максимального здешевлення засобів ураження типу дрон, зі збільшенням їх як дальності, так і ударного потенціалу. А тому, отримавши у своє розпорядження максимально просту і максимально дешеву платформу, експериментують з усіма підручними засобами.

Як писали «ФАКТИ», БПЛА «Молнія» створено з дешевих матеріалів, тому він досить слабкий, і щоб запустити його з міною чи іншим боєприпасом, доводиться йти на деякі хитрощі.

Фото зі сторінки Олександра Коваленка в Telegram

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