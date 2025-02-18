150 тисяч гривень для підприємиць: як отримати грант на розвиток бізнесу

Проблема із залученням клієнтів та додаткових інвестицій входить у топ-10 проблем українських підприємиць. Вони також стикаються зі складністю отримання кредитів для започаткування та розширення бізнесу. Тож 17 лютого в Україні стартував конкурс «Створено жінками». Цього року він відбудеться вже всьоме. Це соціальний некомерційний проєкт Франко-української торгово-промислової палати. Участь в ньому — безоплатна. Крім грантів від 100 000 до 150 000 грн на розвиток бізнесу, переможниця отримає консультаційну підтримку та членство у Франко-українській ТПП. Також фіналістки отримають тренінг з пітчингу, а всі конкурсанти — з цифрової комунікації.

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«Ці жінки знайшли в собі сили зайнятися підприємництвом, попри війну та пов'язані з нею щоденні виклики: тривоги, відключення електроенергії, економічну нестабільність. Вони переймають справу своїх чоловіків, які пішли захищати країну, створюють робочі місця, підтримують свої сім'ї та беруть активну участь у національній економіці. До того ж багато хто з них включають соціальний компонент у свій бізнес, допомагаючи будувати краще майбутнє для всіх. Ми пишаємося тим, що можемо підтримати їх цією нагородою», — каже генеральна директорка Франко-української ТПП Мод Жозеф.

За словами посла Франції в Україні Гаеля Весьєра, підтримка та наставництво з боку керівників французьких компаній є надзвичайно важливими не тільки для самих учасниць, але й для всієї України, яка вже майже 3 роки протистоїть несправедливій війні, одночасно розбудовуючи своє європейське майбутнє.

«Мені дуже приємно очолювати премію „Створено жінками“ другий рік поспіль. Це не лише важливий символічний крок — премія дає конкретну можливість багатьом підприємицям представити свої проєкти та отримати допомогу в їх реалізації», — сказав він.

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Для участі в грантовому конкурсі необхідно до 23 березня 2025 року заповнити заявку на сайті: https://womanccifu.com та надати пакет документів: презентацію, коротке відео про проєкт і офіційний реєстраційний документ.

Раніше «ФАКТИ» писали про колишню відому полтавську журналістку, а нині не менш відому підприємицю й волонтерку Інну Якобенко, чиї неймовірні смаколики заробляють кошти для ЗСУ.

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