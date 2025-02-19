В Одесі після нальоту дронів без світла та тепла залишилися сотні житлових будинків, десятки шкіл та дитсадків (фото, відео)

В ніч на 19 лютого Україна знов перебувала під атакою російських дронів. Противник атакував Україну 167 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Сумщині, повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Сили ППО знищили 106 дронів різних типів у 14 областях України. Ще 56 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

В Одесі внаслідок масованого ворожого удару по густонаселеному району зникло світло. Зараз в місті відсутнє електро, водо, та теплопостачання у великій частині будинків.

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Без тепла залишились лікарні, поліклініки та обʼєкти соціальної інфраструктури, на місці розгортається оперативний штаб, повідомив мер Геннадій Труханов.

"Внаслідок ворожої атаки без світла і опалення залишився мікрорайон, в якому мешкають 250 тисяч людей. Це 14 шкіл, 13 дитсадків та мікрорайон житлової забудови — загалом понад 500 будинків. Суттєво пошкоджені дитяча поліклініка та дитячий садок. У закладах освіти, де відсутнє тепло та світло, скасували навчання", - зазначив мер.

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У ДСНС уточнили, що постраждали 4 людини, серед яких дитина.

Вибухи чули й у Харкові. За словами очільника міста Ігоря Терехова, близько третьої ночі ворожий дрон завдав удару по Слобідському району міста. Постраждало цивільне виробниче підприємство, на територію якого й впав БПЛА. Обійшлося без постраждалих, але пошкоджено техніку підприємства та інше майно фірми.

У Києві також майже всю ніч працювали сили ППО, відганяючи від столиці ворожі безпілотники.

Нагадаємо, напередодні на Кіровоградщині російський дрон влучив у багатоповерхівку. Багато людей постраждали, серед постраждалих є діти.

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