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«Побоювання безпідставні»: у Мінсоцполітики зробили важливу заяву для власників житла, яке орендують переселенці

9:55 19 лютого 2025
Власник житла має сплатити податки з доходу від оренди за рахунок компенсації, отриманої від держави, фото з відкритих джерел

В Україні з січня цього року працює програма «Субсидія на оренду житла», згідно з якою внутрішньо переміщені українці можуть подавати документи на оформлення субсидії.

Але власників житла, які задіяні у програмі, цікавить питання щодо оподаткування доходів від оренди.

На питання «Чи правда, що після закінчення договору оренди з ВПО, я зобов'язаний буду продовжити сплачувати податки?» у Мінсоцполітики відповіли, що орендарів не буде контролювати податкова.

«Участь в експериментальному проєкті „Субсидія на оренду житла“ не означає автоматичний контроль з боку Державної податкової служби за договорами оренди», — йдеться у повідомленні.

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За інформацією міністерства, «Пенсійний фонд не передає договори оренди житла в органи ДПС, він лише отримує від податкової інформацію про те, що власник житла сплатив податки з доходу від оренди житла за рахунок компенсації, отриманої від держави».

Також у міністерстві зазначили, що після закінчення строку дії договору оренди житла, податки не нараховуються. Також не нараховуються податки, якщо договір оренди обидві сторони розірвали.

«Тобто побоювання власників житла, що після завершення участі у проєкті, необхідно і далі сплачувати податки, є безпідставними. Якщо доходу від оренди немає, то і податки не нараховуються», — додали чиновники.

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Нагадаємо, нещодавно в Україні стартувала експериментальна програма щодо надання державної допомоги ВПО на оренду житла, яка не обмежуватиме право переселенців на отримання субсидії на оплату послуг ЖКГ. Субсидію призначатимуть, якщо статки родини перевищуватимуть обов'язковий платіж, базова відсоткова ставка якого становитиме 30% сукупних доходів домогосподарства. Якщо доходи родини не перевищують двох прожиткових мінімумів на одну особу, то субсидія може бути і більшою.
З початком опалювального сезону українцям автоматично перераховують у бік збільшення розміри житлових субсидій, оскільки до платіжки додалася ще й плата за опалення.

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