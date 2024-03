Біженцям з України дозволили залишитись у США ще на два роки

У Сполучених Штатах Америки ухвалили рішення подовжити термін перебування українських біженців ще на два роки. Це стосується тих біженців, термін перебування яких у США мав закінчитися цього року. Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

«Вдячна Міністерству національної безпеки США (US Department of Homeland Security, DHS) за сьогоднішнє рішення, що надає можливість громадянам України, строк перебування яких на території Сполучених Штатів за гуманітарними паролями закінчується у цьому році, отримати нові гуманітарні паролі строком до 2 років. Право поновити свій статус гуманітарного паролю отримали як українці, які прибули до США за програмою „Uniting for Ukraine“ (U4U), так і громадяни, яким було надано гуманітарний пароль в пунктах пропуску через державний кордон США у період з 11 лютого до 25 квітня 2022 року, до запровадження цієї програми. Переконана, що це рішення має особливу актуальність для тих громадян, які втратили свої домівки внаслідок російської військової агресії та вимушено виїхали з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих росією», — написала вона.

Маркарова зазначила, що детальна інформація щодо умов та процедури отримання громадянами України нових гуманітарних паролів опублікована на сайті Служби з питань громадянства та імміграції США (US Citizenship and Immigration Services, USCIS).

Як писали «ФАКТИ», минулого року у США ухвалили рішення продовжити термін перебування в Америці українців та їхніх найближчих родичів, які прибули в країну ще до відкриття програми допомоги «Об'єднуючись для України».

Також стало відомо, що Чехія скоротить допомогу біженцям з України, а українці отримають у Великій Британії 18-місячну візу за новою схемою продовження.

