У дніпровській кіностудії побоюються провокації: її директор пояснив чому

Операційний директор компанії «Оріджінал спіріт ЮА» Валерій Гребенюк заявив, що проти них готується інформаційна провокація. Зокрема, у заяві компанії йдеться, що «за атакою на бізнес стоять конкретні правоохоронці та судді».

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«Маємо надію, що на незаконні дії правоохоронців звернуть увагу її безпосередні керівники — голова Нацполу Іван Вигівський та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, голова Святошинського райсуду Києва Інна Пʼятинчук. Ми звернулися до суду з клопотанням щодо порушення кримінальної справи Державним бюро розслідувань», — наголосив Гребенюк.

За його словами, силовики відреагували на публічну боротьбу компанії. У компанії побоюються, що офіційно працюючу кіностудію спробують представити слідству і громадськості у вигляді онлайн-казино, а як докази правоохоронці опублікують відео нібито контрольної ставки, яку слідство робить онлайн на платформі, що не має стосунку до їхнього бізнесу.

«Дуже легко отримати відповідний відеоконтент, зайшовши на якийсь сайт, який, умовно кажучи, продає послуги онлайн-казино по всьому світу. Таких сайтів мільйони. Але ми не маємо до них жодного відношення, оскільки виробляємо відеоконтент і продаємо його виробникам ігор. А вони вже формують готовий продукт. Для простішого розуміння: є фотостоки, на яких можна купити фотографію. Вона може бути використана інформацією для новини, а може з'явитися на білборді з якоюсь рекламою. Фотограф не керує, де саме будуть ці фотографії, а лише передає права фотостоку, а після цього отримує фіксований гонорар за кожне скачування. Ми так само отримуємо фіксований гонорар за проданий контент і на цьому все. Що зробили в поліції? Вони знайшли одне з онлайн-казино, де використаний вироблений нами відеоконтент. Вони зробили закупівлю — поповнили рахунок у Tether (USDT) — (криптовалюта), подивилися, на які гаманці пішли ті 20 доларів… У результаті «нафантазували» нам проблему. Сьогодні вони вважають, що зловили за хвіст рибу у $ 250 млн, і відмовляються сприймати реальність. Хоча за фактом вони просто знайшли крипто-біржу, на якій лежать ці гроші, що не мають жодного стосунку до компанії «Оріджінал Спіріт Юа», — пояснив адвокат компанії.

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Адвокат вважає, що логіка правоохоронців у звинуваченні така ж залізна, як і спроба звинуватити у ДТП виробника горілки, яку купив водій, що сів п'яним за кермо.

Раніше співробітники дніпровської компанії «Оріджінал спіріт ЮА» звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням захистити їх від свавілля правоохоронців та допомогти зберегти робочі місця.

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