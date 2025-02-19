Мороз по шкірі: популярні артисти вразили потужними хітами

Відразу два популярних артиста — KOLA та MÉLOVIN випустили ліричні хіти та кліпи до них. KOLA щиро «розповіла» про переживання, що руйнують стосунки у пісні «Край». MÉLOVIN у композиції «Твоя вина» вкотре нагадав, який важливий попередній досвід. За словами артиста, це — своєрідне продовження хіта «Обиратиму себе», який MÉLOVIN виконав разом із переможницею шоу «Неймовірні дуети», співачкою ISKRA.

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Співак сам став режисером відео на пісню «Твоя вина», яке було відзняте у його рідній Одесі. Зйомки проходили на декількох локаціях — сухий лиман і пірс на одеському пляжі, який має особливе значення для співака.

«По-перше, він повʼязаний із моїм першим промовідео на дебютну пісню, — зізнався співак, презентуючи кліп. — По-друге, це місце — моє очищення. Щоразу, коли я приїжджаю в Одесу, їду саме на цей пірс. Це місце моєї сили! Він пронизує все моє життя, я завжди до нього повертаюся — у найщасливіші і в найболісніші моменти».

За словами MÉLOVIN нова пісня — це життєва історія, яка допоможе допрожити невдалий досвід і зробити правильні висновки, адже у суспільстві довго вирувало поняття, що у невдалих стосунках завжди винні обидва.

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«Це наскільки треба було зробити боляче людині, щоб «народилась» така сильна, емоційна і тяжка пісня, — поділилися думками у мережі під відео «Твоя вина». — Не можу описати цю бурю емоцій, які відчуваю, мороз по шкірі…«

Кліп на пісню KOLA «Край» знімався в одній з кавʼярень Києва у центрі міста. Режисерка відео — Леся Подолянко. За словами артистки її нова робота «про кохання на межі та силу розмови, яка змінює долю».

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«Іноді ми не помічаємо важливих речей, не приділяємо уваги тому, що може врятувати наші почуття, — поділилася KOLA. — Але завжди є шанс поговорити, зрозуміти і знайти вихід, якщо не боятися відвертості».

«Який же важливий сенс і меседж закладений в кожну нотку! — відреагували у мережі на пісню „Край“. - Дуже зворушливо, дуже глибоко! То любов️».

«Той випадок, коли кожного разу співає душа і серце, — зізналися у почуттях. — Дякую за глибину і щирість️».

Раніше декілька українських зірок здивували новими піснями.

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