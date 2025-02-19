Потрібно сяяти: дизайнер назвав головні аксесуари весни-2025

Популярний дизайнер Андре Тан, який розказав про трендові фасони джинсів, назвав головні аксесуари весни 2025 року. За словами Андре, повертається мода на яскраві та об'ємні прикраси та стрази. На своїй сторінці у соціальній мережі дизайнер розмістив світлини та пояснив, як і з чим краще надівати модні аксесуари.

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«Цієї весни тренди нам кажуть, що прикраси повинні бути помітними, — наголосив Андре. — Тож час відкласти мінімалістичні прикраси і зосередитися на чомусь яскравому та виразному».

Тан радить аксесуари у етничному стилі, які співзвучні з природними мотивами.

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«Поєднуйте етнічні браслети зі стрічками або бісером, — написав Тан. — Також можна обирати намиста чи кулони з символікою природи».

У моду повертаються яскраві аксесуари 80-х років.

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«Масивні підвіски, яскраві кольори та великі форми — все це повертається до нас, — повідомив Андре. — Незвичайні силуети, рішення та форми. Масивні сережки чи браслети з обʼємними елементами — маст-хев весняного сезону!»

Знову актуальні стрази та кристали.

«Цього сезону потрібно сяяти, — заключив дизайнер. — Але краще поєднувати з монохромним одягом, щоб аксесуари стали головним акцентом».

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Раніше був названий головний тренд 2025-го року.

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