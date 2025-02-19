«Х#рь про 300−500 млрд допомоги США Україні береться з голови Трампа»: математика від Романа Шрайка

Американський президент, який вимагав від України корисних копалин на 500 млрд доларів , заявляв, що Америка вже надала нам допомогу на еквівалентну суму. Втім, блогер Роман Шрайк, ґрунтуючись на офіційних джерелах, показав, що такі цифри були взяті «зі стелі».

«Хлопці, давайте допоможемо Донні порахувати допомогу Україні! — пише у відповідь на заяви президента США про надання Америкою нашій країні багатомільярдної допомоги Роман Шрайк. — Сам Трамп називає різні суми, зазвичай вони коливаються в діапазоні 300−500 млрд доларів.

ВІДЕО ДНЯ

Російські трампісти, які прикидаються українськими патріотами, навпаки, занижують суми до смішниих.

Перший спосіб (простий)

Йдемо на сайт Кільського інституту, який займається підрахунком допомоги Україні, і бачимо, що станом на 31 грудня 2024 року обсяг допомоги США Україні становив 114,2 млрд євро. У доларах це щонайменше 120 млрд.

РЕКЛАМА

Курс євро раніше був вищим, а у січні 2025 року Україна отримала як мінімум пакет військової допомоги на 500 млн, але у нас груба прикидка, тож залишаємо: 120+ млрд доларів.

Другий спосіб (трохи складніший)

Військова допомога. Ідемо на сайт Пентагону — 65.9 млрд доларів з 24 лютого 2022 року.

РЕКЛАМА

Ця сума складається з двох приблизно рівних частин:

поставки зі складів армії США — «стара» зброя, яка враховується за залишковою бухгалтерською вартістю;

замовлення виробникам — нова зброя, з якої ми щось давно отримали, а щось ще отримуватимемо у 2025−26, якщо Трамп не перерве цей потік.

Фінансова допомога. Ідемо на сайт українського Мінфіну — 31.2 млрд доларів від США вже отримано.

Ще отримаємо від США 19 млрд за програмою G7 (всього 20 млрд, 1 вже отримали).

Економічна, гуманітарна допомога та програма FMF від Держдепу. Тут я, вибачте, докладно рахувати не буду, навскидь десь 5−10 млрд доларів.

РЕКЛАМА

Підсумовуємо. Виходить 121−126 млрд.

Тобто збігається із підрахунками Кільського інституту.

Звідки береться х… рь про 300−500 млрд? По-перше, з голови Трампа. По-друге, є традиційна плутанина — сума витрат із бюджету США не дорівнює сумі отриманої Україною допомоги.

Як приклад, можна розглянути бюджет допомоги, ухвалений у квітні 2024 року. З бюджету США виділяється 60 млрд доларів, але безпосередньо Україна отримує до 37 млрд.

Чому так, повторюватися не буду, читайте за посиланням, за яким є ще посилання.

Разом:

те, що ми отримали 300+ мільярдів — п… дьож,

те, що ми отримали 30 мільярдів, решту з'їв Байден — теж п… дьож,

адекватна оцінка допомоги Україні від США — 120+ мільярдів".

Фото Pixabay

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

215

Читайте нас у Facebook