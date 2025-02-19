«Х#рь про 300−500 млрд допомоги США Україні береться з голови Трампа»: математика від Романа Шрайка
«Хлопці, давайте допоможемо Донні порахувати допомогу Україні! — пише у відповідь на заяви президента США про надання Америкою нашій країні багатомільярдної допомоги Роман Шрайк. — Сам Трамп називає різні суми, зазвичай вони коливаються в діапазоні 300−500 млрд доларів.
Російські трампісти, які прикидаються українськими патріотами, навпаки, занижують суми до смішниих.
Перший спосіб (простий)
Йдемо на сайт Кільського інституту, який займається підрахунком допомоги Україні, і бачимо, що станом на 31 грудня 2024 року обсяг допомоги США Україні становив 114,2 млрд євро. У доларах це щонайменше 120 млрд.
Курс євро раніше був вищим, а у січні 2025 року Україна отримала як мінімум пакет військової допомоги на 500 млн, але у нас груба прикидка, тож залишаємо: 120+ млрд доларів.
Другий спосіб (трохи складніший)
Військова допомога. Ідемо на сайт Пентагону — 65.9 млрд доларів з 24 лютого 2022 року.
Ця сума складається з двох приблизно рівних частин:
- поставки зі складів армії США — «стара» зброя, яка враховується за залишковою бухгалтерською вартістю;
- замовлення виробникам — нова зброя, з якої ми щось давно отримали, а щось ще отримуватимемо у 2025−26, якщо Трамп не перерве цей потік.
Фінансова допомога. Ідемо на сайт українського Мінфіну — 31.2 млрд доларів від США вже отримано.
Ще отримаємо від США 19 млрд за програмою G7 (всього 20 млрд, 1 вже отримали).
Економічна, гуманітарна допомога та програма FMF від Держдепу. Тут я, вибачте, докладно рахувати не буду, навскидь десь 5−10 млрд доларів.
Підсумовуємо. Виходить 121−126 млрд.
Тобто збігається із підрахунками Кільського інституту.
Звідки береться х… рь про 300−500 млрд? По-перше, з голови Трампа. По-друге, є традиційна плутанина — сума витрат із бюджету США не дорівнює сумі отриманої Україною допомоги.
Як приклад, можна розглянути бюджет допомоги, ухвалений у квітні 2024 року. З бюджету США виділяється 60 млрд доларів, але безпосередньо Україна отримує до 37 млрд.
Чому так, повторюватися не буду, читайте за посиланням, за яким є ще посилання.
Разом:
- те, що ми отримали 300+ мільярдів — п… дьож,
- те, що ми отримали 30 мільярдів, решту з'їв Байден — теж п… дьож,
- адекватна оцінка допомоги Україні від США — 120+ мільярдів".
Фото Pixabay
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