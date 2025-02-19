Всі мають бути з цим згодні: у США прокоментували майбутні переговори між рф та Україною

Державний секретар США поспілкувався з журналістами після завершення переговорів у Саудівській Аравії. Марко Рубіо заявив, що метою майбутніх переговорів є «забезпечення миру для України», який буде «справедливим, довготривалим, стійким і прийнятним для всіх залучених сторін», пише Sky News.

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«Як це буде виглядати? Це те, про що буде йти мова в цій постійній взаємодії», — сказав держсекретар США.

Держсекретар припустив, що деякі з нинішніх економічних санкцій проти росії можуть бути скасовані в рамках мирного врегулювання.

«Але для цього всі сторони повинні піти на поступки. Ми не збираємося визначати, які саме», - зазначив чиновник.

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Він також відкинув скарги на недостатню участь України в переговорах, заявивши журналістам.

«Для того, щоб конфлікт закінчився, всі повинні бути з цим згодні, це має бути прийнятним для них», — сказав Рубіо.

Раніше «ФАКТИ» наводили коментар прем’єр-міністра Франції, який сказав, що ми є свідками немислимого альянсу між путіним і Трампом.

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