З моменту обрання Дональда Трампа президентом США, Америка і росія обережно зближуються. 18 лютого представники урядів Вашингтона і москви зустрілись у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді, щоб обговорити можливі шляхи досягнення миру в Україні. Представників європейських урядів на переговорах немає. Тому в парламентах країн-членів ЄС б'ють на сполох, побоюючись за свою значимість у світі. Німецький політолог і експерт з питань розвідки, професор Гельмут Мюллер-Енбергс переконаний, що зараз Трамп намагається виконати свою передвиборчу обіцянку.

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«Але переговорні методи Трампа є одночасно і образою, і порушенням табу. Його послання Зеленському є надзвичайно протверезливим порівняно із зовнішньою політикою США за часів Байдена. І саме тут з'являється путін. Він пропонує Трампу, так би мовити, „мус в шоколаді“ — тобто сировину і перспективу виконання передвиборчої обіцянки — навіть незважаючи на те, що за міжнародним правом він не має на це жодних засад. Трамп має здатність прямо формулювати інтереси США без зайвої мішури та езопової мови. Це політична чистота, яка лякає і зачаровує. Я не думаю, що хтось на дипломатичній чи політичній арені коли-небудь формулював речі так відверто і прямо, як це робить Трамп. Це абсолютне божевілля. І путіну, очевидно, подобається така комунікація», — каже політолог і експерт з питань розвідки.

Якщо ми хочемо розмірковувати про мотиви путіна, то він, безумовно, хотів, щоб Трамп знову став президентом, вважає політолог.

«Він був дуже стурбований можливим другим президентством Байдена, оскільки той був дуже проукраїнським і постачав Україні багато зброї. Трамп — це інше. Наразі ми спостерігаємо два явища, які зливаються воєдино. По-перше, відбуваються територіальні зрушення: у Газі, Гренландії та Україні. А потім зміщуються економічні позиції влади. Сталь, алюміній і хто знає, що ще може значно подорожчати в майбутньому», — резюмує експерт.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на зустрічі в Анкарі з очільником Турції Реджепом Таїпом Ердоганом прокоментував результати переговорів представників росії та США у Ер-Ріяді.

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