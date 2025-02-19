Окупанти вдарили авіабомбами по Костянтинівці: пошкоджено десятки будинків, є жертви (фото, відео)

В Костянтинівці на Донеччині, яка постійно перебуває під ударами ворога з повітря, ранком 19 лютого російські авіабомби поцілили по житловій забудові — є жертви та постраждалі.

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В Донецькій обласній прокуратурі повідомили про кілька прильотів та шістьох поранених.

Росіяни вдарили по Костянтинівці "ФАБами". Фото прокуратури

Так, 08:50 два засоби ураження зруйнували домівки, постраждали троє жінок та 65-річний чоловік — у них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення й контузію.

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В місті зруйновано 34 приватні та 4 багатоквартирні будинки. Фото прокуратури

Через 7 хвилин було завдано ще чотири удари. Забої та струс головного мозоку отримали двоє жінок 55 та 67 років. Стан однієї з постраждалих лікарі оцінюють як важкий.

Ворожі авіабомби вбили двох мешканців Костянтинівки, ще шістьох - поранили. Фото прокуратури

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«Попередньо, ворог використав 6 „ФАБ-250“ з УМПК. У місті пошкоджено 4 багатоквартирні та 34 приватні будинки, лінії електромереж і газопроводу й автомобілі», — зазначили в прокуратурі.

А у ДСНС повідомляли про нічний удар по населенному пункту. Рятувальники, які розібрали 13 тон будівельних конструкцій, виявили під завалами тілах двох загиблих.

Нагадаємо, що у ніч проти 19 лютого росіяни масовано «шахедами» атакували Одесу, де є пошкодження житлової забудови та критичної інфраструктури. Так, без світла, водо- та газопостачання наразі залишаються десятки тисяч мешканців регіону.

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Фото ДСНС

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