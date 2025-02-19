«Сонце» для Близнюків та «Місяць» для Водоліїв: передбачення за картами Таро на четвер, 20 лютого

Астрологи назвали п'ять знаків зодіаку, до яких цього тижня зірки будуть більш схильні, ніж до інших представників зодіакального кола. А тарологи зробили розклад всім знаків на четвер, 20 лютого.

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ОВЕН — Верховна Жриця

Карта, що випала Овнам, вказує на наявність прихованих процесів та їхній вплив на життя знака цього дня, пише slovofraza.com. Овнам слід завтра прислухатися до інтуїції. Особливо у ситуаціях, які потребують розуміння мотивів, якими керуються оточуючі. Також завтра не слід поспішати з ухваленням важливого рішення, навіть якщо Овен опиниться перед вибором. Інтуїція і в цьому випадку підкаже правильний шлях.

ТЕЛЕЦЬ — Правосуддя

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Тельцов розклад карт Таро на 20 лютого попереджає про необхідність ухвалення важливого рішення. А карта Правосуддя свідчить, що знаку слід бути об'єктивним у будь-яких, навіть найскладніших ситуаціях. Важливо пам'ятати, що вчинок або слова можуть повернутися до вас як бумеранг. Тож Тельцям треба бути особливо обачними.

БЛИЗНЮКИ — Сонце

На Близнюків 20 лютого чекає радісний день, коли добре спілкуватися з близькими чи займатися творчістю. Не виключено, що знак отримає гарні звістки, які стосуються сім'ї чи домівки. На Близнюків, які виявлять на роботі ініціативу, також чекає успіх.

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РАК — Паж Мечів

А ось для Раків 20 лютого може стати днем підвищеної емоційної напруги, сповненим критики. Знаку не варто приймати все близько до серця, проте прислухатися необхідно — можливо, щось із слів оточуючих буде корисним для вас.

ЛЕВ — Четвірка Кубків

Левів карти Таро попереджають про ризик упустити щось важливе через те, що знак надто зосереджуватиметься на дрібних невдачах. День загалом може принести Левам апатію та легке розчарування, яким не слід піддаватися.

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ДІВА — Трійка Жезлів

Карти Таро обіцяють Дівам день, повний можливостей для розширення обріїв. Не виключено, що знак 20 лютого отримає цікаву пропозицію або його захопить свіжа ідея. Дівам слід довіряти інтуїції і не боятися зробити перший крок.

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ТЕРЕЗИ — Король Жезлів

Карта Таро пророкує Терезам 20 лютого впевненість у собі та лідерство, коли знак зможе взяти на себе ініціативу. Четвер — вдалий час для старту нових проектів. Перебуваючи «на вістрі атаки», Терезам не слід брати все на себе і контролювати кожну дрібницю. Інакше вас можуть вважати надзвичайно авторитарним.

СКОРПІОН — Трійка Мечів

Скорпіони можуть зіткнутися з розчаруванням чи новинами, що викличуть сплеск емоцій — 20 лютого обіцяє бути неоднозначним днем. Втім, не слід піддаватися до смутку — емоційні струси можуть виявитися корисними в плані отримання певних уроків.

СТРІЛЕЦЬ — Дев'ятка Кубків

У Стрільців 20 лютого буде пов'язано із внутрішніми та зовнішніми викликами. Можливі неприємності на роботі, з якими допоможе впоратися відповідальність та швидкість реакції Стрільців. Також у цей день не слід відкладати на потім вирішення важливих питань.

КОЗЕРІГ — Дама Жезлів

20 лютого для Козерогів обіцяє бути днем впевненості та рішучості, коли їхні ініціативи будуть затверджуватися, а думки — враховуватися. Загалом знак буде здатний надихати оточуючих та брати відповідальність на себе у важких ситуаціях.

ВОДОЛІЙ — Місяць

А Водоліїв карти Таро попереджають про складний в емоційному плані день, коли думки плутатимуться, а ухваленню рішень завадять сумніви. У такій ситуації не слід піддаватися зневірі та страхам, необхідно рухатися вперед.

РИБИ — Закохані

20 лютого обіцяє Рибам емоційний день, коли можливі як нові романтичні знайомства, так і важливі розмови з близькими людьми. На роботі, роблячи важливий вибір, Рибам слід прислухатися не лише до своєї інтуїції та розуму, а й до почуттів.

Про те, перед якими п'ятьма знаками наприкінці лютого відкриються чудові перспективи, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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