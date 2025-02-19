Діви отримають важливу інформацію, а Леви простягнуть руку допомоги: гороскоп на 20 лютого

Свої прогнози на четвер, 20 грудня, для всіх знаків Зодіаку підготували як знавці карт Таро, так і астрологи.

Овен

ВІДЕО ДНЯ

Гороскоп на 20 лютого для Овнів попереджає знак про можливу сварку з коханою людиною. Втім, триватиме вона недовго і на ваших взаєминах сильно не позначиться. Зірки радять знаку не брати її близько до серця, пише «ТСН».

Телець

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Гороскоп на 20 лютого для Тельців, які давно планували ремонт, радить знаку розпочати його саме у четверг. Адже ремонт, розпочатий в цей день, триватиме не довго та буде якісним.

Близнята

Гороскоп на 20 лютого для Близнюків не виключає, що сьогодні знак може зустріти людину, яка стане для нього особливою і стосунки з якою триватимуть дового.

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Рак

Гороскоп на 20 лютого для Раків визначає четверг як день, сприятливий для планування в професійній сфері: цілі, визначені сьогодні, мають великі шанси втілитися у життя.

Лев

Гороскоп на 20 лютого для Левів радить знаку сьогодні не відмовляти людям, які звернуться до вас по допомогу — для них вона може бути життєво важливою.

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Діва

Гороскоп на 20 лютого для Дів рекомендує знаку взяти до увагу інформацію, яка сьогодні стане йому відомою. Такі дані можуть допомогти Дівам просунутися кар'єрними сходами чи переграти конкурентів.

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Терези

Гороскоп на 20 лютого для Терезів попереджає знак про необхідність бути обережним: ймовірно, якась людина запропонує співпрацю, вирішивши використати вас.

Скорпіон

Гороскоп на 20 лютого для Скорпіонів радить знаку бути благородним та не використовувати інформацію, яка стала відомою йому під час довірливої розмови з кимось із знайомих.

Стрілець

Гороскоп на 20 лютого для Стрільців не виключають, що сьогодні знак виявить щедрість та отримає неабияку подяку він того, на кого ця щедрість пошириться.

Козоріг

Гороскоп на 20 лютого для Козорога радить знаку допомгати порадами людям зі свого оточення, які самі про це попросять, і які цінують таку рису вашого характеру, як практичність.

Водолій

Гороскоп на 20 лютого для Водоліїв не радить сьогодні зосереджуватися на важливих справах — краще віддати перевагу наведенню ладу з документами, аби в потрібний момент можна було знайти необхідну довідку.

Риби

Гороскоп на 20 лютого для Риб передбачає, що сьогодні знаку особливо вдаватиметься відрізняти брехню від правди і, таким чином, недасть опонентам обдурити себе.

Фінансовий гороскоп для всіх знаків Зодіаку на поточний тиждень, з 17 до 23 лютого, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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