Ексчемпіон світу з боксу вилетів з траси на мотоциклі: подробиці аварії (фото, відео)

Колишній чемпіон світу з боксу, 41-річний аргентинець Маркос Майдана, який завершив кар'єру в 2014 році після поразки в бою-реванші з легендарним Флойдом Мейвезером, потрапив у серйозну ДТП за кермом мотоцикла, повідомляє worldboxingnews.net.



Знаменитий боксер їхав дорогою на двоколісному BMW, коли в нього врізався автомобіль Renault Clío, що виїхав з другорядної. Маркос разом із мотоциклом полетів у кювет, а побите червоне авто залишилося стояти на асфальті.

ВІДЕО ДНЯ

Дякувати Богу, Майдану супроводжувала його команда, яка відразу надала допомогу Маркосу. На щастя, боксер-чемпіон уникнув тяжких травм, хоча перед госпіталізацією він скаржився лікарям «швидкої» на біль у спині та нозі.

РЕКЛАМА

«Йому пощастило, що він упав у канаву, на траву, яка до того ж була мокрою, оскільки пройшов дощ», — сказав один із членів команди Майдани.

«Маркос Майдана вийшов неушкодженим із сьогоднішньої серйозної аварії. Ми дякуємо всім фанатам і людям по всьому світу, які направили свою силу в цей момент. Дякуємо всім!» — йдеться в офіційному повідомленні компанії аргентинця Chino Promotions.

РЕКЛАМА

До речі, у своєму першому титульному бою на профірингу Карлос Майдана у 2009 році боксував за звання чемпіона світу у першій напівсередній вазі за версією WBA з українцем Андрієм Котельником та програв роздільним рішенням суддів. З того часу аргентинець поступався лише чотири рази і жодного разу — достроково (при 35 перемогах, 31 з них — нокаутом).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в росії чемпіон Європи з боксу загинув у моторошній аварії, повертаючись із похорону матері.



Фото із соцмереж

133

Читайте нас у Facebook