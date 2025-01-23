Зброя з Північної Кореї допомогла окупантам просунутися на Лиманському напрямку

У той час, як північнокорейська піхота дивує своєю примітивною тактикою в Курській області, північнокорейська техніка, яка використовується вс рф на Лиманському напрямку, допомагає окупантам просуватися вперед. Йдеться про 170-мм САУ М1989 «Коксан».

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Як пише у своєму Telegram-канал офіцер ЗСУ з позивним «Алекс», північнокорейські САУ почали роботу на Лиманському напрямку 20 січня з пристрілки. У майбутньому артилерія вочевидь мала здійснювати вогневе ураження певних точок або ж здійснювати вогневу підтримку наступаючих військ на напрямку.

Уже 21 січня окупантам вдалося захопити населений пункт Терни, який росіяни штурмували майже рік і зазнали величезних втрат.

Підтверджує використання вс рф «Коксанів» і військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

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За його словами, через рф активно йдуть залізничні ешелони з північнокорейськими САУ, які потім активно використовуються по Лимано-Куп'янській осі, особливо на Лиманському напрямку.

У росії помічений черговий потяг, навантажений великою кількістю північнокорейських САУ M1989 «Коксан». Фото з відкритих джерел

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«В умовах гострого дефіциту далекобійної ствольної артилерії 170-мм САУ M1989 „Коксан“ може стати повноцінною компенсацією 2С4 САУ „Тюльпан“, які зазнали за 3 роки повномасштабної війни в Україні критичних втрат, що фактично не компенсуються. Судячи з усього, наступним етапом північнокорейського імпортозаміщення для РОВ стануть — РСЗВ», — резюмує експерт.

Як повідомляли «ФАКТИ», M1989 «Коксан» був створений на основі досвіду одразу кількох країн, і має нестандартний калібр у 170 мм, що дає змогу гарматі стріляти на відстань 43 км звичайним снарядом і до 60 км активно-реактивним боєприпасом.

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Протиставити цьому майже нічого, допомогти могли б 203-мм САУ на кшталт «Піон» з їхньою дальністю 47 км, але їх в України небагато. А давати аналогічні САУ, наприклад, американську М110, західні партнери України поки що не бажають.

Щоправда, у північнокорейської САУ є мінуси на кшталт слабкої скорострільності в 1−2 постріли за хвилину, залежності від підвезення снарядів (у самій САУ їх возять лише 4), та малої швидкості в 30 км на шосе, або ще нижчої по бездоріжжю.

Нагадаємо, що теоретично протиставити «Коксанам» можна було німецьку колісну гаубицю RCH 155, але таких ЗСУ отримали поки що лише одну.

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