«Можу лише поспівчувати президенту Трампу»: Зеленський відреагував на випад глави США на його адресу

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи заяву Дональда Трампа щодо перемовин у Саудівській Аравії, назвав дані про свій 4% рейтинг російською дезінформацією.

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Про це президент України сказав на зустрічі з журналістами.

«Зараз рейтинг довіри мені становить 57%, тому якщо хтось хоче поміняти мене прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде», — заявив Зеленський.

Президент впевнений, що цифра в 4% - дезінформація, яка походить від росії.

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За словами Зеленського, Київ має докази про те, що ці цифри обговорюються Америкою та росією.

«Я тільки можу поспівчувати президенту Трампу, який перебуває у цьому дезінформаційному просторі», — додав Зеленський.

Як відомо, під час війни опитування для виявлення електоральних рейтингів в Україні практично не проводяться.

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Перший з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну був проведений у листопаді 2024 року. Тоді біля 27% українців віддали б свій голос за ексголовкома Валерія Залужного. Зеленського б підтримали 16% українців, Петра Порошенка — 7%.

За результатами нового опитування, проведеного 4−9 лютого Київським міжнародним інститутом соціології, 57% опитаних довіряють президенту Зеленському, не довіряють — 37%, при цьому порівняно з груднем рівень довіри лише зріс.

Дональд Трамп, після зустрічі чиновників США з росіянами в Ер-Ріяді, заявив, що рейтинг Володимира Зеленського нібито «опустився до 4%», і країні необхідні вибори. Це співпадає з однією з основних тез російського президента путіна.



Як повідомляли «ФАКТИ» після перемовин у Саудовській Аравії представників США та росії, президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не визнаватиме результати такої зустрічі, оскільки там питання завершення війни вирішувалися без України. За інформацією американських ЗМІ, США та росія розробили мирний план для України. Він включає проведення нових виборів як ключовий етап врегулювання конфлікту.

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