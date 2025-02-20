Фонд «Армерія»: підтримка військово-патріотичного табору «Звитяга»

Фонд «Армерія» під керівництвом Армена Варужановича Саргсяна продовжує надавати підтримку військово-патріотичним ініціативам, спрямованим на виховання молоді. Одним із ключових напрямків діяльності фонду стало сприяння розвитку військово-патріотичного табору «Звитяга», який функціонує при спецпідрозділі «Артан» ГУР МО.

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Військово-патріотичний табір «Звитяга» був заснований Артемом Ракітіним (позивний «Ракета») та його побратимом «Лисом». За рік у межах проєкту було проведено дев’ять масштабних заходів, спрямованих на формування у молоді знань та навичок, необхідних для захисту країни.

Майбутні захисники країни

Програма табору включає: тактичну медицину, топографію та навігацію, інженерну підготовку, рукопашний і ножовий бій, снайпінг і тактичну підготовку, фізичний розвиток, культурну програму з акцентом на історію України та її новітні події.

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«Ми розуміємо, наскільки важливо підготувати нове покоління не лише до фізичних, а й до інтелектуальних викликів. Тому підтримка таких ініціатив, як „Звитяга“, для нас — не просто справа честі, а стратегічна необхідність», — зазначає Армен Варужанович Саргсян.

«Ми готуємо молодь не лише до фізичних, а й до інтелектуальних викликів», – каже Армен Саргсян

Військово-патріотичне виховання — це не лише розвиток бойових навичок, а й формування у молоді усвідомлення своєї ролі в державі. Табір «Звитяга» дає можливість молодим людям не просто навчитися основам тактики та медицини, а й зануритися у вивчення історії України.

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«Фізична підготовка без духовної основи — це лише половина справи. Ми маємо не лише навчити молодь захищати свою землю, а й показати, заради чого варто боротися. Тому культурна складова, вивчення історії — невід’ємна частина програми табору», — наголошує глава фонду.

Окрім бойової та навчальної програми, учасники табору беруть участь у традиційних українських вечорницях, що дозволяє їм відчути дух нації та зміцнити зв’язок із культурною спадщиною.

Фонд «Армерія» активно підтримує табір «Звитяга», сприяючи його розвитку та забезпеченню необхідними ресурсами. Це дозволяє створити комплексну систему підготовки, у якій поєднуються сучасні методи навчання та традиційні військові знання.

Фонд «Армерія» активно підтримує табір «Звитяга»

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«Ми повинні робити все можливе, щоб нове покоління не повторювало помилок минулого. Наше завдання — підготувати їх до будь-яких викликів і дати їм змогу захистити свою країну», — говорить Армен Саргсян.

Фонд займається популяризацією військово-патріотичного виховання серед молоді, тому завжди радий підтримувати подібні ініціативи. Він наголошує, що без підтримки суспільства такі ініціативи не зможуть отримати належного масштабу.

Фонд «Армерія» підтримує військово-патріотичний табір «Звитяга», залучаючи все більше молодих людей до процесу підготовки до захисту країни. Це не просто тренування — це виховання нового покоління свідомих і підготовлених громадян, які знають свою історію та готові будувати майбутнє своєї країни.

«Патріотизм — це не просто слова. Це дії. І якщо ми хочемо бачити сильну, незалежну Україну, ми маємо починати з молоді. І ми будемо продовжувати цю роботу стільки, скільки буде потрібно», — підсумовує Армен Саргсян.

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