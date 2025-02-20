Бій за титул чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі між володарем пояса IBF британцем Денієлом Дюбуа (22 перемоги, 21 з них — нокаутом, 1 поразка ) та тимчасовим чемпіоном WBO новозеландцем Джозефом Паркером (35 перемог, 23 з них — нокаутом, 3 поразки) 22 лютого в Ер-Ріяді не відбудеться, повідомляє BoxingScene.

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Причина в тому, що Дюбуа вже після прибуття до Саудівської Аравії підхопив вірусну інфекцію. Про відміну поєдинку ще офіційно не повідомили, але організатори, за інформацією The Ring, вже терміново шукають британцю заміну. Серед головних кандидатів — британці Лоуренс Околі та Девід Аделіє, а також француз азербайджанського походження Мурад Алієв.

Нагадаємо, що з вечора боксу в Ер-Ріяді вже було знято через хворобу американця Флойда Скофілда, який мав провести поєдинок із Шакуром Стівенсоном.

Як відомо, у головному бою боксерського шоу 22 лютого у поєдинку-реванші зійдуться росіяни Артур Бетербієв (представляє Канаду) та Дмитро Бівол (виходив на ринг під американським прапором). У першому поєдинку суперників у жовтні 2024-го Бетербієв переміг роздільним рішенням суддів.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик увійшов до топ-десятки найоплачуваніших спортсменів світу 2024 року.

Фото X Ring Magazine

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