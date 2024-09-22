Ентоні Джошуа сенсаційно нокаутували в бою за чемпіонський пояс Усика (фото, відео)

Бій на легендарній лондонській арені «Уемблі» між колишнім чемпіоном світу в суперважкій вазі 34-річним британцем Ентоні Джошуа (28 перемог, 25 з них — нокаутом, 4 поразки), що нокаутував зірку UFC Френсіса Нганну, і його 27-річним співвітчизником, володарем пояса IBF Денієлом Дюбуа (22 перемоги, 21 з них — нокаутом, 2 поразки) завершився сенсацією.

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Близько 96 тисяч уболівальників стали свідками побиття Джошуа. У чотирьох стартових раундах Ей Джей тричі побував у нокдауні, а у п'ятій трихвилинці Дюбуа правим зустрічним смачно нокаутував олімпійського чемпіона та захистив пояс, який добровільно зробив вакантним Олександр Усик.

Згідно зі статистикою Compubox, за п'ять неповних раундів Дюбуа викинув 230 ударів (91 точний), тоді як Джошуа — 139 (60). Також Деніэл виявився ефективнішим за значними влученнями (27 проти 16) і за точністю ударів (48% проти 46%).

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Зазначимо, що Олександр Усик після інциденту у Польщі особисто був присутній на поєдинку на «Уемблі». Раніше українець перемагав і Дюбуа, і Джошуа (двічі). У грудні на нього чекає в Саудівській Аравії бій-реванш з Тайсоном Ф'юрі, на кону в якому вже не стоятиме чемпіонський пояс за версією IBF.

За неофіційними даними, Джошуа заробив за бій близько 30 млн євро, тоді як гонорар Дюбуа за найоптимістичніших розкладів не перевищить 12 мільйонів.

При цьому Ей Джей заявив, що не збирається завершувати кар'єру після нищівної поразки.

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«Я завжди тримаю голову високо, — сказав Ентоні Джошуа на пресконференції після бою. — Ми спробували досягти успіху, але, на жаль, не досягли його. Ми кинули камінці та створили історію британського боксу.

Звичайно, я хочу продовжувати боротися. Ми збираємося жити, щоб боротися в інший день. Ось хто я — воїн. Ми повинні віддати належне Денієлу. Я знімаю перед ним капелюха. Я хочу подякувати своїй команді за те, як вони мене підготували. Було кілька помилок, але такий бокс. Невеликі відмінності можуть коштувати вам титулу на найвищому рівні".

«Я знав, що сьогодні мій вечір, — своєю чергою, сказав Деніел Дюбуа, який уже налаштований на бій-реванш з Усиком. — Я хочу подякувати своїй сім'ї за те, що вона допомогла мені пройти через це і підтримувала мене в ментальному плані. Критики сумнівалися в мені і щоразу казали, що мене нокаутують. Ми всі бачили, кого нокаутували. Я радий, що довів усім, що вони помилялися. Це початок мого шляху. Я почуваюся чемпіоном і хочу зберегти свій пояс та продовжити рух».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Денієл Дюбуа побив непереможного хорвата Філіпа Хрговича.

Фото Х DAZN Boxing

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