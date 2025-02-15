Усик увійшов до топ-десятки найбільш високооплачуваних спортсменів світу 2024 року (фото)

Непереможний український боксер Олександр Усик, який переміг британця Тайсона Ф'юрі в бою за титул абсолютного чемпіона світу і виграв у Циганського короля поєдинок-реванш, увійшов до десятки найбільш високооплачуваних спортсменів світу 2024 року за версією Sportico.

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У щорічному рейтингу багатіїв український олімпійський чемпіон, який нещодавно відзначив 38-річчя, з річним заробітком 122 млн доларів посів 7-е місце. Вище Усика опинилися лише бразилець Неймар (футбол, 133 млн доларів), американець Леброн Джеймс (баскетбол, 133,2 млн), аргентинець Ліонель Мессі (футбол, 135 млн), британець Тайсон Фьюрі (бокс, 147 млн), американець Стефен Каррі (153,8 млн) та переможець рейтингу португалець Кріштіану Роналду (футбол, 260 млн).

До речі, серед боксерів, окрім Ф'юрі та Усика, до списку 100 найбільш високооплачуваних спортсменів потрапили лише четверо — мексиканець Сауль «Канело» Альварес (73 млн, 20-е місце), британець Ентоні Джошуа (60 млн, 30-е), американець Джейк Пол (48 млн, 52-е) і японець Наоя Іноуе (42 млн, 81-е).

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Якщо ж звернутися до футболістів, то компанію Кріштіану Роналду, Мессі та Неймару у топ-100 склали: французи Карім Бензема (116 млн, 8-е місце) і Кіліан Мбаппе (110 млн, 9-е), норвежець Ерлінг Холанд (70 млн, 24-е), єгиптянин Мохамед Салах (55 млн, 38-е), бразилець Вінісіус Жуніор (55 млн, 38-е), тунісець Ріяд Марез (52 млн, 44-е), сенегалець Садіо Мане (45,5 млн, 67-е), англієць Харрі Кейн (42 млн, 81-е) та бельгієць Кевін Де Брюйне (39,5 млн, 89-е).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик заплатив олімпійському чемпіону Хижняку зі своєї кишені велику суму в доларах.

Фото X Top Rank Boxing

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