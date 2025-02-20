Загарбники масовано обстріляли Костянтинівку: загинули двоє чоловіків і дві жінки

В четвер, 19 лютого, російські терористи вкотре масовано обстріляли місто Костянтинівка у Донецькій області вдень.



Через варварський удар загинуло щонайменше чотири людини, пошкоджені будинки та інфраструктура, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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За його словами, по Костянтинівці здійснили 4 авіаудари та обстріляли зі ствольної артилерії. Наразі відомо про 2 загиблих чоловіків і 2 жінок.

У місті через російську атаку пошкоджено:

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7 приватних будинків;

4 багатоповерхівки;

гуртожиток;

інфраструктурний об'єкт;

2 підприємства;

3 лінії електропередач;

газогін;

7 гаражів;

3 автівки.

«Останнім часом росіяни особливо активно б'ють по Костянтинівці. Залишатися там, як і на решті території області, — небезпечно», — поінформував глава ОВА.

Зазначимо, що російська армія завдала масованих авіаударів по Костянтинівці 19 лютого. Ворог використав шість авіабомб ФАБ-250 з УМПК (модуль планерування і корекції). У місті було пошкоджено чотири багатоквартирні та 34 приватні будинки, лінії електромереж і газопроводу, автомобілі. Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що військове командування РФ у 2025 році пріоритетним завданням бачить тиск на Костянтинівку — найпівденнішу точку так званого «фортечного поясу» в Донецькій області.

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Нагадаємо, що в ніч на 19 лютого держава-терорист вдарила по низці мирних українських міст і сіл.

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