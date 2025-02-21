Бійці ЗСУ знайшли слабке місце у дронів на оптоволокні окупантів: це може коштувати життя їхнім операторам

Безпілотники продовжують домінувати на полі бою, завдаючи як дальніх ударів по економіці ворога, так і по передових позиціях росіян. Але й окупанти не сидять склавши руки, налагодивши використання дронів на оптоволокні, невразливих для засобів радіоелектронної боротьби. Але у використанні такого способу зв'язку знайшлися і свої смертельно небезпечні для ворога мінуси.

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Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі відомий журналіст Андрій Цаплієнко. Він показав відео ураження розрахунку операторів ворожих дронів на оптоволокні.

«Оптоволокно має один недолік. По ньому можна знайти пункт управління дронів. Оператори батальйону „Привид Хортиці“ так і зробили, тобто знайшли по оптоволоконних дротах місце розташування окупантів і знищили позицію», — резюмує журналіст.

За словами лейтенанта ЗСУ з позивним «Алекс», оптоволокно окупанти використовують фактично по всій лінії бойового зіткнення. І якщо до цього воно було тільки в елітних підрозділах, то зараз набуває ширшого використання і зустрічається вже всюди.

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«Ми відстаємо від них на порядок, тому що багато наших пілотів, на жаль, навіть не тримали в руках ту оптоволоконну котушку», — резюмує «Алекс».

Раніше військовий оглядач Олександр Коваленко відзначав зростання використання дронів усіх типів з боку вс рф на передовій.

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