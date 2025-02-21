Жах: відомий дизайнер назвав тренди весни-2025

Відомий дизайнер Андре Тан, який назвав актуальні аксесуари, поділився трендами весни-2025. На своїй сторінці у соціальній мережі Андре виклав світлини та допис про повернення у моду жіночності.

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«Весна 2025 року обіцяє бути часом витонченості, жіночності та експериментів (ура, думаю, ви також дуже раді), — написав дизайнер. — Основна глобальна тенденція — це повернення до жіночності у всіх її проявах. Пануватимуть образи, які підкреслюють природну красу та грацію жінки».

За словами Андре Тана у моді приталений силует, різнобарвні драпіровки та прозорість.

«Прозорі тканини, мереживо та шифон додають образу загадковості та романтики, — зазначив Андре. - Корсети повертаються, тож сміливо їх комбінуємо зі стриманими іншими елементами. Бахрома на сумках, взутті, куртках або аксесуарах додає образу рухливості та легкості».

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В моді прозорі тканини, мереживо та шифон, які додають образу загадковості та романтики

У тренді вирізи та розрізи, а найголовніший елемент весняного образу — юбка-брюки.

«Це елемент одягу, який поєднує в собі жіночність спідниці та практичність штанів», — зазначив Тан.

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Найголовніший елемент весняного образу - юбка-брюки

У тренді також вирізи та розрізи

Підписниці подякували дизайнеру за поради та пораділи приємним змінам у моді.

«Жіночність повертається, — написали у коментарях. — Нарешті, „гарні дівчата“ знову в моді!»

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«Красиві тенденції! — поділились враженням. — Дякую».

«Юбка-брюки — жах», — зауважили підписники.

«А для чоловіків можна також підбірку?» — запитали Тана.

«Я вже хочу пошити собі прозору сукню з мережива, щоб носити на джинси з грубими чоботами», — поділилися у коментарях.

Раніше спеціалісти назвали головні кольори у домашньому текстилі.

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