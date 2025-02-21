Жах: відомий дизайнер назвав тренди весни-2025
Відомий дизайнер Андре Тан, який назвав актуальні аксесуари, поділився трендами весни-2025. На своїй сторінці у соціальній мережі Андре виклав світлини та допис про повернення у моду жіночності.
«Весна 2025 року обіцяє бути часом витонченості, жіночності та експериментів (ура, думаю, ви також дуже раді), — написав дизайнер. — Основна глобальна тенденція — це повернення до жіночності у всіх її проявах. Пануватимуть образи, які підкреслюють природну красу та грацію жінки».
За словами Андре Тана у моді приталений силует, різнобарвні драпіровки та прозорість.
«Прозорі тканини, мереживо та шифон додають образу загадковості та романтики, — зазначив Андре. - Корсети повертаються, тож сміливо їх комбінуємо зі стриманими іншими елементами. Бахрома на сумках, взутті, куртках або аксесуарах додає образу рухливості та легкості».
У тренді вирізи та розрізи, а найголовніший елемент весняного образу — юбка-брюки.
«Це елемент одягу, який поєднує в собі жіночність спідниці та практичність штанів», — зазначив Тан.
Підписниці подякували дизайнеру за поради та пораділи приємним змінам у моді.
«Жіночність повертається, — написали у коментарях. — Нарешті, „гарні дівчата“ знову в моді!»
«Красиві тенденції! — поділились враженням. — Дякую».
«Юбка-брюки — жах», — зауважили підписники.
«А для чоловіків можна також підбірку?» — запитали Тана.
«Я вже хочу пошити собі прозору сукню з мережива, щоб носити на джинси з грубими чоботами», — поділилися у коментарях.
Раніше спеціалісти назвали головні кольори у домашньому текстилі.132
Читайте нас у Facebook