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Стиль життя

Наймодніші кольори в домашньому текстилі: ці поради варто взяти до уваги

22:29 20 лютого 2025
домашній текстиль

Колірна гама в інтер'єрі багато в чому визначає наш настрій. Комусь подобаються кольори природи — деревної кори та зелені, комусь — яскраві відтінки петуній та троянд, а хтось надає перевагу чорно-білій гамі.

У 2025 році знову стає актуальним теракотовий. Цей відтінок називають «пряним». Дуже затребуваним стає оливковий. Взагалі все більше зелених відтінків намагаються увійти в наші будинки, оскільки все ціннішою стає близькість до природи. Зелений називають кольором відновлення та лікування. Він чудово поєднується із солом'яними та деревними тонами.

Продовжує бути актуальним ніжний відтінок вершкового масла. А ще варто додати відтінки синього. Можливо навіть бірюзового. Середземноморська палітра дарує відчуття релаксу та щастя. Поєднання бірюзи та пісочного відтінку називають «поцілунок сонця».

Звичайно, важливо, як і де ви зробите акценти, і що послужить тлом. Виходьте зі свого світовідчуття — вам комфортно у такому просторі чи ні. Адже різні люди — різні смаки та уподобання.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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