Справжній кайф: популярна співачка вразила чуттєвою піснею (відео)
Популярна співачка Тоня Матвієнко, яка дала нове дихання своїй пісні, здивувала новим хітом. Вперше за свою творчу карʼєру співачка випустила мультиплікаційний кліп на пісню «Ліхтарики».
«Прем'єра! „Ліхтарики“ — це справжній експеримент і кайф від процесу роботи!» — поділилася співачка на своїй сторінці у соціальній мережі.
Автором слів та музики став Євген Дмитрієв.
За словами співачки, пісня відображає реальність українців.
«У пісні є щось символічне про нашу здатність знаходити світло навіть у найтемніші часи», — прокоментувала Тоня премʼєру кліпу.
Режисерками-аніматорами зворушливого кліпу стали Олена Онищук та Ріта Бездітко.
«Це був надзвичайно цікавий процес — вирішувати, що саме має бути у відеоряді, як передати атмосферу через анімацію, — пригадала співачка. — Ліхтарики та світло стали ключовими образами, і через них народилася ідея, що справжнє світло — це те, що живе в кожному з нас. Воно з'являється, коли ти любиш, коли ти хочеш жити. І ніякий ворог у нас, українців, цього не відбере».
У мережі привітали Тоню з виходом нової роботи та зауважили, що щирі почуття зараз всім дуже потрібні.
«Як нам зараз потрібно „ухватитись“ за щось таке миле і позитивне! — написали у коментарях. — Пісня і мультик-кліп просто Зірочка, за яку так хочеться зараз триматися — добре і вічне! Мило до сліз! Вдячна всім причетним до цього добра — позитивних емоцій — на цей важкий лютий 2025».
«Таке чудове відео і така чудова пісня… так тепло…» — поділилися враженням.
«Анімація така приємна і пісня просто душу гріє», — зізналися у коментарях.
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