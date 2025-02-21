Досить балачок: Польща відреагувала на закиди США та виступила з новими пропозиціями по Україні

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висунув кілька пропозицій у відповідь на зменшення підтримки Сполученими Штатами України.

«Досить говорити, час діяти! Давайте фінансувати нашу допомогу Україні із заморожених російських активів», — написав він у соцмережі.

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ЄС заморозив близько 200 мільярдів євро російського Центрального банку. Поки для України використовувалися лише відсотки із заморожених активів. Є юридичні проблеми.

Туск також пропонує посилити місію НАТО з моніторингу та захисту повітряного простору країн Балтії. Крім того, планується посилити місію з моніторингу інфраструктури в Балтійському морі та на кордонах ЄС з росією.

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«Давайте швидко приймемо нові податкові правила для фінансування безпеки та оборони ЄС. Зараз!» — пише Дональд Туск.

Додамо, що російська делегація під час перемовин із США в Ер-Ріяді вимагала розморозити активи й послабити санкції проти них. І міністра фінансів США дав зрозуміти, що зняття санкцій проти рф може стати предметом переговорів щодо війни в Україні.

Раніше міністр оборони Британії Джон Гілі порівняв Володимира Зеленського з Вінстоном Черчиллем і відповів на закиди Трампа в бік українського президента.

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