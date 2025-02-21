41.41 / 41.90 43.35 / 43.98
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Досить балачок: Польща відреагувала на закиди США та виступила з новими пропозиціями по Україні

10:23 22 лютого 2025
Дональд Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висунув кілька пропозицій у відповідь на зменшення підтримки Сполученими Штатами України.

«Досить говорити, час діяти! Давайте фінансувати нашу допомогу Україні із заморожених російських активів», — написав він у соцмережі.

ЄС заморозив близько 200 мільярдів євро російського Центрального банку. Поки для України використовувалися лише відсотки із заморожених активів. Є юридичні проблеми.

Туск також пропонує посилити місію НАТО з моніторингу та захисту повітряного простору країн Балтії. Крім того, планується посилити місію з моніторингу інфраструктури в Балтійському морі та на кордонах ЄС з росією.

РЕКЛАМА

«Давайте швидко приймемо нові податкові правила для фінансування безпеки та оборони ЄС. Зараз!» — пише Дональд Туск.

Додамо, що російська делегація під час перемовин із США в Ер-Ріяді вимагала розморозити активи й послабити санкції проти них. І міністра фінансів США дав зрозуміти, що зняття санкцій проти рф може стати предметом переговорів щодо війни в Україні.

Раніше міністр оборони Британії Джон Гілі порівняв Володимира Зеленського з Вінстоном Черчиллем і відповів на закиди Трампа в бік українського президента.

РЕКЛАМА

426

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олександр Будько (»Терен»)

«Покиньте надію!»: Холостяк Олександр «Терен» вразив зверненням

Королева Камілла та принцеса Кейт, фото Legion-Media

«Помста» за принцесу Діану: стало відомо, чому насправді королева Каміла незлюбила Кейт Міддлтон

Пиріжки, які готуються миттєво, фото скриншот видео

Пиріжки як у бабусі: чекати підйому не потрібно, готуються миттєво

Алла Пугачова і Максим Галкін

Жителі села Грязь вимагають висадити в повітря замок Алли Пугачової і Максима Галкіна

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту