Треба готуватися: ще одна країна заявила про можливий напад на неї росії
Польща допускає можливий напад рф, тому потрібно готуватися до будь-якого сценарію, в тому числі розробити план евакуації на випадок війни. Про це заявив польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.
«росія може напасти на Польщу. Атака гібридної війни відбувається не лише в Польщі, а й у всій Європі. Це частина війни, дуже небезпечна частина, — скзав він. — Не будемо цього недооцінювати. Поширення брехні в Інтернеті, спотворення фактів, маніпуляції та послаблення соціального імунітету руйнують одну з основ безпеки. Це серйозний напад на Польщу».
Він перерахував диверсійні акти й звернув увагу на те, що відбувається в Балтійському морі.
«Треба бути готовим до будь-якого сценарію. Всім здавалося, що росія не нападе на Україну. Будьмо розумнішими, будьмо готові», — попередив він.
На запитання, як саме Польща готова захищати Балтійське море, міністр відповів, що на озброєння надійде ще більше кораблів, їх будівництво триває.
«Я оголосив про закупівлю додаткових кораблів. Попереду у нас підписання угоди на закупівлю підводних човнів. Сподіваюся, що цього року ми підпишемо цей контракт. Я є прихильником міцного стратегічного союзу зі скандинавськими країнами. У нас таке ж відчуття загрози з боку росії та допомоги Україні. Ми інвестуємо в цьому напрямку, країни Балтії та Північної Європи, це для нас дуже важливо», — підкреслив міністр.
Раніше повідомлялося, що українцям у Польщі стали надходити повістки до армії.363
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