Зняття санкцій проти росії може стати предметом переговорів: заява міністра фінансів США

США дали зрозуміти, що послаблення санкцій проти росії може стати предметом переговорів щодо війни в Україні, оскільки президент Дональд Трамп поспішає укласти угоду, яка покладе край трирічній війні. Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що США готові або посилити, або послабити санкції залежно від готовності кремля до переговорів, пише Bloomberg.

ВІДЕО ДНЯ

«Це було б дуже гарною характеристикою, — сказав він у відповідь на питання про потенціал для коригування в будь-якому напрямку — Президент налаштований на те, щоб закінчити війну дуже швидко».

Бессент заявив, що нещодавні заяви президента України Володимира Зеленського про те, що президент США Дональд Трамп дезінформований щодо війни, були «недоречними» і що вони внесли «денне світло» в американсько-українські відносини.

Трамп назвав Зеленського «диктатором» і посилив тиск на Київ, щоб той прийняв умови угоди про припинення війни. Український президент виступив проти того, щоб США і росія вели переговори про угоду без участі Києва.

РЕКЛАМА

Зауваження Бессента є останнім свідченням значної зміни позиції США щодо росії за адміністрації Дональда Трампа, яка також шокувала європейських союзників і змусила їх шукати вихід.

За словами дипломатів, знайомих з ходом переговорів, ця зміна вплинула на переговори між країнами «Великої сімки», які зараз намагаються узгодити проект комюніке, приуроченого до річниці російського вторгнення, після значного пом'якшення початкового проєкту документа.

Бессент заявив, що Зеленський запевнив його напередодні Мюнхенської конференції з безпеки, що Україна підпише угоду на 500 мільярдів доларів про передачу прав на українські корисні копалини, але потім відмовився це зробити.

РЕКЛАМА

«Послідовність того, що мало статися, була такою: наблизити українців до США через економічні зв'язки, переконати американський народ, американську громадськість, залучити їх на свій бік, — сказав Бессент. — А потім сказати росіянам: «Сідайте за стіл переговорів з дуже чітким посланням, що якщо нам буде потрібно, ми посилимо санкції. США, маючи більший економічний інтерес в Україні, забезпечують щит безпеки».

Раніше повідомлялося, що головний дипломат ЄС вважає, що всі поступки росії зроблені ще до початку переговорів, а також про те, що для Зеленського настали темні часи, адже росія та США витісняють його зі сцени.

104

Читайте нас у Facebook