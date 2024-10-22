За російські гроші: Франція передасть Україні ще 12 САУ Caesar

Франція «повернула» 300 мільйонів євро відсотків від заморожених російських активів для закупівлі військової техніки для України наприкінці року, в тому числі 12 нових гармат Caesar, заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню в інтерв'ю газеті La Tribune. Про це пише видання BFMTV. Однак Франція не виконає свою обіцянку надати цього року військову допомогу в розмірі до 3 мільярдів євро через бюджетні труднощі.

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«Ми мобілізуємо заморожені російські активи для придбання військового обладнання для України, — підкреслив Себастьєн Лекорню. — Лише наприкінці 2024 року Франція повернула 300 мільйонів євро».

Ця сума дозволила замовити 12 нових гармат, які будуть доставлені в Україну, а також «155-мм снаряди, ракети Aster, керовані бомби AASM та ракети Mistral», додав він.

Близько 60 гармат Caesar вже доставлені в Україну і ще близько 80 будуть доставлені до кінця 2024 року, повідомили AFP у Міністерстві оборони України.

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Оголошення про закупівлю нового обладнання для Києва з'явилося в той час, коли президент України Володимир Зеленський сподівається на подальшу підтримку союзників у протистоянні з росією.

Раніше повідомлялося, що ЄС схвалив план підтримки України, а саме кредит у 35 млрд євро під заставу російських активів у Європі.

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