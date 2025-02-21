Агенти фсб готували теракти на Київщині: в СБУ розповіли подробиці затримання диверсантів (фото)

В Україні триває боротьба з колаборантами. Служба безпеки України та Національна поліція затримали агентів фсб, які на замовлення рф готували нові теракти на Київщині. Про це повідомили в СБУ.

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«За результатами спецоперації затримано агентурну пару ворожої спецслужби, яка на замовлення рф готувала підриви будівель ЗСУ та правоохоронних органів України. Основними цілями ворога були пункти базування місцевих підрозділів поліції, ТЦК та прокуратури. Як встановило розслідування, в агентів було право обрати серед них перший „обʼєкт“ для підриву. Втім, завдяки діям СБУ на випередження, теракти вдалося запобігти. За матеріалами справи, для виконання ворожого завдання окупанти дистанційно завербували двох безробітних з Київщини — 27-річного наркозалежного та його співмешканку, які шукали „легкі“ гроші на Телеграм-каналах», — йдеться у повідомленні.

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Агенти фсб оселилися в хостелі під Києвом, де розпочали приховано виготовляти саморобний вибуховий пристрій (СВП).

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«Щоб зробити його, фігуранти придбали хімічні компоненти для синтезу вибухової речовини, а також уражаючі елементи у вигляді металевих болтів, цвяхів та алюмінієвої стружки. Далі зловмисники підготували вогнегасник, який мав стати контейнером для маскування СВП. Після виготовлення вибухівки вони планували „прозвітувати“ фсб про готовність до вчинення злочину і отримати геолокацію для її закладання. Співробітники СБУ завчасно викрили агентів, задокументували їхні контакти з російською спецслужбою та підготовку до терактів. На фінальному етапі спецоперації обох фігурантів затримали „на гарячому“, коли виготовляли вибухові компоненти до СВП», — повідомили в СБУ.

Під час обшуку правоохоронці у них вилучили: 2 кг вибухової речовини; вогнегасник, який переробили у «контейнер» для вибухівки; уражаючі елементи для вибухового пристрою.

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«Крім того, у затриманих виявлено мобільні телефони із доказами комунікації з фсб, а також відеореєстратор, на який вони мали фіксувати запланований теракт. Наразі фігурантам повідомлено про підозру», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно першу в історії України чемпіонку світу з сумо засудили за допомогу окупантам.

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