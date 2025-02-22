В Одесі чоловік стріляв у бійців із ТЦК та СП: перші подробиці (фото)

В Одесі, як раніше і на Хмельниччині, чоловік застосував сльозогінний газ проти військового з ТЦК та СП.

Як повідомляють в Одеському обласному ТЦК та СП, в суботу, 22 лютого, на вулиці Італійський бульвар під час перевірки військово-облікових документів 28-річний житель Березівського району Одещини розпилив сльозогінний газ дратівливої дії в обличчя одного з військових, здійснив декілька пострілів у його бік зі зброї, попередньо, травматичної дії, після чого намагався втекти.

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Чоловік розпилив газ на військових з ТЦК та СП. Фото поліції

В Одесі чловік стріляв у військового з "травмату". Фото поліції

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Поліцейські оперативно затримали втікача, а Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею 114−1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в умовах особливого періоду).

У військового з ТЦК стріляв 28-річний житель Березівського району. Фото поліції

«Україна вже понад три роки веде повномасштабну війну проти зовнішньої агресії. Окремі ділянки фронту перебувають у стані бойових дій понад 11 років. У цих умовах дотримання законних вимог військових є безумовною нормою, а будь-які спроби опору чи агресії щодо військовослужбовців розцінюються як дії, що прямо шкодять обороноздатності держави. Подібні випадки не лише підривають дисципліну, а й створюють внутрішню загрозу, яку не можна толерувати», — зазначили в обласному військкоматі та додали, що закон не допускає вибору між мобілізацією та її уникненням: «Спроби ухилення, особливо із застосуванням насильства чи загроз на адресу військовослужбовців, є кримінальними злочинами, що тягнуть за собою суворе покарання».

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В ТЦК та СП підкреслили, що якщо громадянин не бажає проходити мобілізацію за загальною процедурою, він має можливість звернутися до рекрутингового центру та вибрати відповідний напрям служби.

Нагадаємо, що нещодавно на Чернігівщині чоловіки, які вдавали з себе «поліцейських» відбили у військових з ТЦК та СП двох мобілізованих, погрожуючи бійцям зброєю.

Фото поліції

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